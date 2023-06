Caso Cecilia: qué buscó César Sena en Google tras la desaparición de la joven

Cronología de las búsquedas de César Sena en internet



Qué buscó Cecilia en internet



Qué pasó con Cecilia Strzyzowski en Chaco sigue siendo aún un misterio. Y con el correr de los días se van conociendo nuevos datos. Por el femicidio de la joven está detenido su pareja, César Sena; y los padres del chico.accedió al expediente y pudo ver las búsquedas que hizo en Internet César horas después de la desaparición de Cecilia.“Qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”, “Mente de asesino”, “Un asesino siente remordimiento”, algunas de las frases que buscó el ahora imputado que quedaron registrados en sus dispositivos electrónicos.Todavía no terminaron de hacer los peritajes a los teléfonos del clan Sena, pero con el informe preliminar los fiscales dictaron la prisión preventiva de César y sus padres.El 1 de junio a las 18.43 buscó “cómo luxar un brazo/travesuras del felino y el bolillo”. Una de las hipótesis de los investigadores es que César habría tomado por la espalda a Cecilia, su pareja, para luego ahorcarla presionando con el brazo sobre su cuello. Los intentos de defensa de Cecilia serían la explicación de las marcas muy compatibles con arañazos que César tenía en el cuello en la foto que se conoció luego.El 2 de junio, el día que se registró la última imagen de Cecilia con vida, sus búsquedas tienen que ver con la muerte.El 4 de junio a las 15.12 buscó “así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia”. Ese mismo día, más tarde, a las 22.37 se preguntó “¿puede un revolver usar silenciador?”.El 5 de junio el historial de Youtube arroja las siguientes frases. “Qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”, “Muertes violentas qué pasa con el alma”, “almas de personas asesinadas”, “mente de un asesino”, “un asesino siente remordimiento”. Un día después, la madre de Cecilia haría la denuncia por su desaparición.Del expediente se desprende que Cecilia realizó búsquedas referidas a un viaje que iba a hacer a Ushuaia, que tendría escala en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Ese viaje se lo habían prometido sus suegros.El 2 de junio, a las 10.07, poco después de haber ingresado a la casa del matrimonio Sena -los padres de César-, la chica buscó “todo el chocolate que puedas comer en Caba”. El día anterior había investigado cosas sobre el equipaje, era la primera vez que viajaría en avión: “Franquicia de Equipaje-Aerolíneas Argentinas”, “qué puedo llevar en el equipaje de bodega”, “qué puedo llevar en el equipaje de mano”.Más tarde también buscó “Tierra del fuego prepagas”. Le habían dicho que tenían los pasajes y casa y trabajo esperándolos a ella y a su marido para empezar una nueva vida a miles de kilómetros de Chaco, dicen los investigadores.Pero, hasta el momento, no se encontró un solo elemento concreto que demuestre ese viaje tuviera visos de realidad. No había siquiera pasajes, pese a que le habían dicho a Cecilia que solo faltaban horas para tomarse el avión a Buenos Aires para después volar al Sur. Según consta en expediente, en base a las pruebas y testimonios recolectados, Cecilia creía que la pareja se iría a vivir a Ushuaia en donde Acuña les había conseguido un trabajo para cada uno por $ 350 mil.