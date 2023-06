Vecinos de calle Jujuy piden solución: “Tenemos agua servida dentro de la casa”

Entre 40 y 50 familias que viven en calle Jujuy, entre El Crespin y Macía, reclaman por el arreglo de las cloacas, ya que se tapan y desde hace unos días están con agua servida dentro de las viviendas y en las veredas.“Hace 25 años, desde que estoy en el barrio, que tenemos el mismo problema y no ha habido solución de ninguna índole”, dijo un vecino. Y acotó: “A una cuadra están haciendo el asfalto a nuevo (por la obra en Maciá) y hay una boca de registro donde desemboca la instalación de esta arteria, que es donde se tapa y es cuando nos surge el problema a nosotros que se llena la cañería”.“La cloaca se tapa y tenemos agua servida dentro de la casa, sale por el pie del inodoro, los desagües pluviales, por todos lados, el problema es grave y no es de hoy”, mencionó el hombre y dio cuenta que entre ayer y hoy llamó cinco veces al 147 “y no me dan respuestas. Tengo toda la casa inundada”.Otro vecino mencionó que esta mañana también llamó al 147 y le dijeron que tiene que llamar a Obras Sanitarias y desde esta repartición le dicen que se comunique con el 147 “y es un problema. Si bien hace un tiempo arreglaron otro sector más arriba y no hubo problemas, esta parte no estaría funcionando”.“El agua servida está en la vereda desde hace varios días, entiendo que desde el 147 y Obras Sanitarias estén complicados, pero esto es urgente. Aunque sea pedimos que nos destapen, si bien es una solución momentánea porque arreglarlo lleva su tiempo, al menos que nos destapen para pasar este momento”, reclamaron finalmente.