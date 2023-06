La OMS clasificará como posible cancerígeno a edulcorante de los más consumidos

Uno de los edulcorantes artificiales más comunes del mundo podría ser declarado como posible carcinógeno el próximo mes.El aspartamo, utilizado en una amplia gama de productos, desde gaseosas dietéticos hasta chicles (goma de mascar), se incluirá en julio como "posiblemente cancerígeno para los humanos" por primera vez por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la rama de investigación del cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).La decisión de la IARC, tomada después de una reunión de expertos externos, tiene como objetivo evaluar si el aspartame representa un peligro potencial en función de la evidencia publicada.Sin embargo, es importante destacar que esta evaluación no tiene en cuenta la cantidad de aspartame que una persona puede consumir de manera segura. Dicha información proviene de un comité de expertos independiente de la OMS en aditivos alimentarios, conocido como Jecfa, junto con las determinaciones de los reguladores nacionales.Aunque este fallo de la IARC no considera la cantidad segura de consumo, decisiones similares tomadas en el pasado han generado preocupaciones entre los consumidores y han presionado a los fabricantes a cambiar sus recetas y buscar alternativas. Esto ha llevado a críticas sobre la confusión que pueden generar las evaluaciones de la IARC para el público en general.Además, el comité de aditivos de la OMS, Jecfa, también está revisando el uso del aspartame este año y anunciará sus hallazgos el mismo día en que la IARC haga pública su decisión, el 14 de julio.Jecfa ha afirmado desde 1981 que el consumo de aspartamo es seguro dentro de los límites diarios aceptados. Sin embargo, la simultaneidad de ambos procesos de evaluación ha generado preocupación entre la industria y los reguladores, que temen que la situación pueda resultar confusa.Los fallos de la IARC han tenido un impacto significativo en el pasado. Por ejemplo, en 2015, su comité concluyó que el glifosato es "probablemente cancerígeno", lo que afectó a empresas como Bayer en casos relacionados con sus herbicidas. Sin embargo, también se han recibido críticas sobre la generación de alarma innecesaria por parte de la IARC en relación con sustancias difíciles de evitar o situaciones cotidianas, como el consumo de carne roja o el uso de teléfonos móviles.La Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA) ha expresado serias preocupaciones sobre la revisión de la IARC, afirmando que se basa en investigaciones ampliamente desacreditadas. Los fabricantes de alimentos y bebidas han defendido durante décadas el uso del aspartame, respaldados por los reguladores que han revisado la evidencia disponible.Recientemente, la OMS publicó pautas que aconsejan a los consumidores que no utilicen edulcorantes sin azúcar para controlar el peso, lo cual generó polémica en la industria alimentaria.