Video: el Chapulín Colorado y la Mona Jiménez evitaron robo y golpearon a ladrón

Un hecho insólito ocurrió en las últimas horas cuando dos hombres, disfrazados del Chapulín Colorado y la Mona Jiménez, evitaron un robo a golpes.La secuencia completa sucedió en la reconocida peatonal de la capital cordobesa y como era de esperarse, todos los testigos del hecho sacaron su celular y grabaron el momento.Fue cerca del mediodía cuando un usuario de redes sociales tituló su publicación “El Chapulín y la mona vs. un chorrito de la peatonal” junto con un video. De forma inmediata se volvió viral y generó cientos de comentarios.Todavía no se sabe con precisión cómo empezó todo ya que un medio local informó que los artistas vieron que el delincuente había robado en la esquina de la peatonal ubicada en la calle 9 de julio y San Martín, mientras que otro aseguró que el ladrón quiso llevarse la plata recaudada del Chapulín.A pesar de que todavía falta esclarecer los hechos, todo quedó resumido en el accionar de los hombres.Lo importante de esta historia es que la Mona Jiménez y el Chapulín Colorado se unieron para combatir la inseguridad en Córdoba ya que permitió que el delincuente quede detenido.Ariel Centurión y Javier López Melano son artistas callejeros reconocidos de la peatonal desde hace años porque se ganan la vida limpiando vidrios.Aunque sus actuaciones podrían llevar a una pelea por sus similitudes, ambos reconocen que se respetan y son compañeros.“Me encanta, lo hago de corazón, me sale del alma y me divierto. Además me potencio con mi amigo”, contó Centurión en diálogo con Canal 12 de Córdoba.Melano también habló con el medio y contó cómo terminó en la peatonal: "Empecé a salir a eventos y dije, lo tengo que aprovechar. Me quedé sin trabajo, hacía presencia en los bailes y generaba plata". Fuente: (NA)