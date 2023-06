Ordenan secuestrar pitbull que atacaron a una nena pero no hay dónde alojarlos

El Ministerio Público de la Acusación investiga el ataque perpetrado por dos perros que dejó a una beba de menos de dos años y a su abuela con graves heridas. La causa le fue remitida en las últimas horas al fiscal Omar De Pedro, quien ya dispuso varias medidas; entre ellas, el secuestro de los canes, que continúan en el lugar de los hechos ya que no se cuenta con un espacio para alojarlos.En tanto, De Pedro estuvo en el Hospital de Niños, donde tomó contacto con los familiares de la bebé y con los médicos que la asisten. También solicitó que se incorpore la historia clínica al legajo de investigación y que se tomen declaraciones de testigos, a fin de determinar el encuadre legal de la causa y la responsabilidad que puede corresponder a los dueños de los animales.Finalmente, el fiscal concurrió esta mañana al barrio donde recorrió el lugar en el que ocurrió el ataque. La niña de 18 meses y su abuela fueron atacadas por los dos canes el sábado por la tarde en Santa Rosa de Lima; la bebé continúa internada con pronóstico reservado y su abuela podría recibir el alta médica en las próximas horas.El trágico hecho se registró el sábado a la tarde en barrio Santa Rosa de Lima, cuando la nena junto a una hermana y su abuela salió a pasear. El perro atacó a la beba y la abuela se tiró encima de la nena para salvarle la vida. Ambas están internadas desde aquel día. La abuela se encuentra fuera de peligro, mientras que la pequeña lucha por su vida."Nosotros seguimos pendientes de mi hija, queremos que salga de acá. Tiene muchas fracturas y las costillas rotas, está intubada y sedada", dijo Candela, la madre de la bebé, quien está junto a su pareja en el Hospital de Niños."Mi mamá se le tiró arriba para que a mi hija no le pase nada. Catalina va a estar dormida mucho tiempo porque el dolor de la costilla quebrada no lo va a aguantar. Además ella nació prematura y tiene muchos problemas. Ayer vinieron varias personas de la Iglesia y se quedaron orando acá. Nosotros estamos moviendo todo para que se haga Justicia", concluyó Candela.Según indica, los animales no estaban inscriptos en el registro de razas peligrosas de la ciudad, su esquema de vacunación estaba incompleto y contaban con una denuncia por haber atacado hace un año atrás a la madre de su propietaria.La situación de los animales fue constatada por personal de la Secretaría de Control del municipio y el Imusa."Lo que encontramos fue una denuncia de la mamá de la dueña de junio de 2022. En ese momento se habló con los dueños, se ofreció dar los animales en adopción pero los propietarios se comprometieron a mejorar la situación", explicó Anahí Montiel, subdirectora de Salud Animal de la Municipalidad de Santa Fe.Además, la funcionaria aclaró que todas las falencias observadas habían sido informadas a sus dueños. En ese contexto, los vecinos manifestaron que los perros muchas veces se escaparon de la vivienda y cada vez que esto sucedió atacaron a otros animales."Tenemos muchos reclamos a través del 0800 de la municipalidad que denuncian la presencia de animales en la vía pública", aseguró la funcionaria y agregó: "El más común se da en el Parque Federal en donde los vecinos constantemente denuncian la presencia de un perro de raza pitbull suelto, el animal no atacó a nadie, pero genera temor".