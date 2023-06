Prefectura incrementó presencia en el Paraná tras incidente con Armada paraguaya

Foto 1/2 Foto 2/2

Prefectura destinó a la zona cercana a la represa binacional Yaciretá al guardacosta "Río de la Plata", que generalmente patrulla aguas arriba.



Se trata de una de las naves que transita en la zona por pedido de la Cancillería nacional, que además tendría la misión de constatar si hubo una intromisión indebida de marinos paraguayos y presentar una pertinente queja ante el país vecino, según trascendió.



En tanto, la Armada de Paraguay hizo su descargo, aseguró que las actuaciones de sus uniformados se realizaron en todo momento "en aguas paraguayas" y plantearon la posibilidad de iniciarle acciones legales a los pescadores argentinos que protagonizaron el incidente.



El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, calificó el lunes pasado al incidente como "muy grave" y sostuvo que "se trata de un riesgo y una agresión tanto a la soberanía argentina" como la de su provincia.



Según la denuncia radicada en la Prefectura argentina por los pescadores correntinos Gastón Zeniquel y Oscar Silva, el domingo pasado a las 17:30 se encontraban en el kilómetro 1.443 del Paraná, en el margen izquierdo, es decir del lado argentino, cuando vieron la embarcación de la Armada Paraguaya.



Relataron que aunque no creyeron haber transgredido la jurisdicción, decidieron dirigirse a la costa argentina para evitar inconvenientes.



Una vez que llegaron a la costa correntina, los pescadores aseguran que fueron alcanzados por los militares paraguayos, que no se identificaron en ningún momento e intentaron enganchar el bote en el que navegaban.



En un video filmado por los propios pescadores se ve como los uniformados les exigen permiso para navegar en aguas paraguayas, a pesar de que la navegación es libre en el río desde 1856.



"Ustedes vinieron a invadir y se tuvo que proceder", señaló un oficial guaraní.



En el descargo de la Armada de Paraguay, se brinda una versión distinta de los hechos.



En un comunicado firmado por el Capitán Ariel Benítez Liseras, Director de comunicación social del Comando de la Armada paraguaya, se indicó que el primer contacto con la embarcación argentina se registró a las 13:30 (cuatro horas antes de la hora que alegaron los pescadores) "a la altura del km. 1.446 del vertedero central" del río Paraná, "aguas abajo de la represa de Yacyretá" en "aguas paraguayas", en momentos en se realizaba actividad de pesca "aparentemente en forma irregular".



Siempre según la versión surgida del país vecino, al ver a la embarcación paraguaya, los pescadores argentinos emprendieron "una precipitada fuga".



El texto mencionó luego que la nave de la Prefectura paraguaya alcanzó a la embarcación argentina "a la altura del kilómetro 1.442, denominada Punta Ñaro, "en aguas jurisdiccionales paraguayas".



Según el sitio Misiones Online, Punta Ñaro está sobre el territorio continental argentino y sus aguas también son jurisdicción nacional.



En ese lugar, indica la Armada guaraní, "se procedió a la inspección de la embarcación mencionada" a través del abordaje realizado por personal de la Prefectura paraguaya", con el objetivo de velar por "el cumplimiento de las normativas exigidas en la legislación paraguaya".



Se indicó además, que los tres pescadores argentinos "se resistieron al control" y volvieron a "darse a la fuga, llevando a bordo al personal de Prefectura hacia la costa argentina".



"En consecuencia del acto irregular de los ciudadanos argentinos (Prefectura) procedió a seguir a la embarcación con la intención de rescatar al personal. Una vez llegado a la costa, buscó al personal y se retornó a aguas paraguayas", indicó el informe, que en ese punto reconoce haber actuado en territorio argentino.



Valdés hizo hincapié en la importancia del incidente: "Necesitamos que el gobierno nacional despierte y que venga y mire esta situación, porque la problemática se agrava ahora que la Argentina está debatiendo quién va a ser el próximo presidente de la Nación".



"Si nosotros no visualizamos qué pasa con la soberanía argentina en el Norte, es difícil que después estemos reclamando por Malvinas o por los hielos continentales. Y hago este reclamo en nombre de los correntinos, como gobernador de una provincia argentina de frontera y con problemas palmarios", expresó el mandatario correntino.