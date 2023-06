Es bombera, irá al Mundial de Atletismo y sueña con formar una escuela deportiva

La familia, siempre presente en su vida

Médanos es una Junta de Gobierno de 2ª categoría que está en jurisdicción del departamento Islas del Ibicuy. Según los últimos datos del censo, allí viven solamente 574 habitantes. Entre todas ellas se encuentra la entusiasta, de tan solo 21 años. Nació ciega, pero eso no le puso freno a sus sueños.Estuvo presente en, programa que se emite por, y contó que nunca creyó poder realizar el trabajo que hoy ostenta: “Esto de ser bombera jamás me lo hubiera imaginado porque la verdad que nunca supe que en algún momento de mi vida podía llegar a ser bombera”.Como si fuera parte del destino, su preocupación por los ciudadanos fue lo que le hizo nacer ese sentimiento de dar su aporte a la comunidad: “”.Al mismo tiempo, contó cómo está esa gestión y el día que finalmente empezó a capacitarse hasta convertirse en bombera: “Estamos en eso, trabajando mucho para poder lograrlo. Desde ahí surgió una reunión que se hizo en la escuela y me preguntaba mucho ‘¿podré ser bombera?’ Cuando terminé la reunión me acerqué, le pregunté y mis capacitadores ni lo dudaron y me dijeron que ‘sí’”. Asimismo, reveló que se capacitó en todos los cursos para brindar ayuda a los ciudadanos como “rescate vehicular, trauma, incendios forestales, RCP y primeros auxilios”.”, resaltó.. “Voy a estar participando de un Mundial de Atletismo en París. Salgo del Aeropuerto de Ezeiza el domingo 2 a las 12:30”.Sobre sus orígenes con la disciplina deportiva, reveló que empezó a asistir a los seis meses de nacida a una escuela especial. “Ahí tenía un profesor de educación física, que es Gustavo Brioso, actualmente mi entrenador personal. Siempre le decía a mi mamá que cuando crezca iba a ser muy buena saltadora en largo. Le dijo que cuando yo cumpliera 12 años me iba a buscar para que vaya a hacer deporte. Y así surgió. Ahí empecé a hacer todo lo que es el deporte y ahora tengo 21 y son varios años ya”.No es la primera vez que estará en un nivel exigente de carácter internacional. En vivo, precisó: “Estuve participando de un Parapanamericano juvenil en Brasil 2017. Saqué oro en salto en largo y plata en 100 metros. Después estuve en 2019 participando en Suiza, ganando la medalla de oro en salto en largo quedando como la juvenil número uno”. También sacó un bronce en un torneo entre mayores en la ciudad de Lima, Perú.A su vez, no dejó atrás el ámbito educativo y se traslada de lunes a viernes a Gualeguay: “”.