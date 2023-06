Aumento del boleto de colectivos: cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE

Se espera que, en los próximos días, se efectivice el nuevo aumento en el boleto de colectivos en la zona metropolitana de Paraná. Ante este pronóstico, la gran pregunta es a cuánto pasará el saldo negativo en la tarjeta SUBE.El saldo de emergencia se impuso por la Ley Calega que otorga tres boletos mínimos de más, lo que beneficia al usuario ante cualquier inconveniente por el que no haya podido cargar la tarjeta o simplemente porque se olvidó.Asimismo, se anunció que también se incrementará el monto máximo que un usuario puede tener en la tarjeta y ahora se podrá cargar hasta 4.800 pesos. Según estiman el saldo negativo será de 200,20 pesos, ya que se rige por el precio del boleto en el AMBA, el cual aumentará desde el 1º de julio.Es importante mencionar que seguirá vigente el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social de la tarjeta SUBE.-La tarjeta SUBE es de uso personal e intransferible.-La tarjeta SUBE con Tarifa Social Federal debe ser utilizada únicamente por el titular. Si se detecta el uso fraudulento por parte de una persona que no es beneficiaria se procede a su bloqueo.-La tarjeta SUBE no podrá ser retenida por personal de las empresas de transporte.-Ante una situación de emergencia, podés pagar el viaje de otra persona que no tenga saldo en su tarjeta y no se aplicará sanción o multa.-Para la correcta aplicación de los descuentos de RED SUBE, la tarjeta debe usarse en forma personal.