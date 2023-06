Juntan firmas para el reasfaltado de la ruta 20 donde ocurrió trágico accidente

Los vecinos autoconvocados del grupo SOS Ruta 20 piden el reasfaltado completo y la señalización a nuevo de la Ruta Provincial N°20, desde Gualeguaychú hasta Villaguay por el mal estado de la traza vial en el sur provincial.El pasado sábado, en un tramo entre Urdinarrain y Gilbert, en un siniestro vial perdió la vida una joven de 20 años. A fin de que no se repitan tragedias como esta, los vecinos convocaron a un encuentro y asamblea para este domingo 2 de julio a las 14, en el cruce de la ruta 20 con la autopista Mesopotámica.Silvina Cabrera contó que a través de Change.org se puede firmar un petitorio para el reasfaltado de la ruta y destacó que "llevamos más de 13 mil porque es un tema que nos interesa y ocupa a todos". A su vez, destacó que la ruta presenta deformaciones y filos que rompen las cubiertas, baches y pozos muy peligrosos, falta señalización y donde hay se borró.Cabrera remarcó que "estamos cansados de las promesas electorales o de campaña de los arreglos. No creemos ni siquiera en las licitaciones, porque se licitó la obra de 14 kilómetros desde Gualeguaychú hasta la ruta 14 y todavía no vimos ninguna máquina trabajando en la zona".Finalmente, adelantó que se concentrarán a las 14 y "si en la asamblea se define se hará una caravana de autos, pero sin cortar la ruta. También en la asamblea se discutirá que pasos se van a tomar de acá en más". (Reporte 2820)