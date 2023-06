Conmoción en el mundo del cuarteto: falleció el cantante Gabriel Iruela

Gran conmoción generó la muerte del cantante de cuarteto Gabriel Iruela este martes por la tarde. El artista de 40 años sufría cáncer y se encontraba internado hacía dos semanas en el hospital Rawson de la ciudad de Córdoba, su tierra natal. La enfermedad fue tan letal que no llegó a comenzar el tratamiento con quimioterapia en busca de la recuperación. Al momento de su muerte se encontraba en terapia intensiva en el hospital Rawson de Córdoba. Su deceso se produjo a las 19.20 del martes, momento en el cual los médicos comunicaron el fallecimiento a su familia. Llevaba allí dos semanas internado.



Su último posteo en su cuenta de Facebook había sido el 22 de junio pasado. "Donde y con quien quería estar. Ahí te voy tumor o cáncer. Te 'gua da'", escribió, con una foto con su mamá y su perra Gala. En otra publicación previa contó que le habían detectado "un tumor maligno en el tórax, entre el pulmón y el corazón".



"Estoy feliz porque alguien muy importante para mí me mandó desde Buenos Aires mi camiseta soñada y triste porque me toca la pelea más dura de todas", escribió con una foto de él con la camiseta de River. Iruela arrancó en el semillero de Trulala y cuando Cristian Amato se separó y formó La Fiesta, Iruela se fue con él aunque tiempo después volvió para ser parte nuevamente de Trula. También tuvo pasos por La Makina, Los Brujos y La Máxima.



En esa ocasión, cuando llegó a La Máxima después de estar 11 años afuera de la escena, había dicho: "Estoy muy contento. Se trata de una nueva etapa, una nueva camiseta; es una banda que está linda, que suena lindo... siento que volví a vivir (…) Gracias a Dios siempre perduró el cariño de la gente. Las redes sociales ayudaron mucho. Y también en la calle; por ahí me cruzaba con gente que se quedaba pensando, como diciendo 'yo a este lo conozco de algún lado'".



Una de sus interpretaciones más recordadas la logró en La Fiesta cantando "Y Tú te Vas", un clásico cover cuartetero del tema de Chayanne. (Clarín)