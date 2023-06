Maneja desde los ocho años y ahora, recorre el país en un histórico camión 1114

Viajar por el país

El camión, un modo de vida

“Un futuro mejor”

Con tan solo ocho años, Gastón Serrate (36) aprendió a maniobrar un camión y ya desde niño era copiloto de su padre en los viajes que hacía como camionero, recorriendo las rutas de todo el país. De grande decidió seguir el legado familiar y llevarlo a un nuevo nivel, volviéndose influencer de camiones y contando los detalles y las curiosidades de este vehículo y del trabajo al frente del volante.En la actualidad se dedica a operar repartos de contenedores a diferentes puertos del país, principalmente en la zona de Buenos Aires. A bordo de su 1114, el icónico modelo creado por la empresa Mercedes Benz y producido a nivel mundial entre 1968 y 1980, atraviesa los paisajes argentinos documentando vivencias con el celular y mostrando el día a día a través de las redes sociales, principalmente Instagram."Una vez se me rompió el motor en San Juan, estuve casi un mes varado en una zona desértica, incluso vino mi viejo a buscarme y estando allá se le fundió el motor a él también. Nos quedamos los dos frenados, entonces empecé a subir historias, a contar lo que nos había pasado y la gente me respondía, muchos usuarios acompañaron esa anécdota y me hice viral por así decirlo, ganando gran notoriedad en las redes”, contó Serrate aDurante su infancia en la ciudad de Banfield, en Buenos Aires, Gastón se crió entre camiones, acompañando a su padre en el 1114 que compró cuando tenía seis años y el mismo que heredó ya de grande en pos de continuar con el legado familiar. Sin embargo, recorrió otros caminos antes de ubicarse definitivamente al frente del volante.“Mi viejo no quería que yo siga sus pasos porque él se la pasaba viajando y no estaba nunca en casa, pero a mí me gustaba todo este mundo. Cuando terminé la escuela arranqué la carrera de Diseño Gráfico y trabajé en eso y en locales comerciales de distintas ciudades como Lomas de Zamora y Lanús. Finalmente, a los 21 años me decidí a sacar el carnet para manejar camiones”, indicó Serrate.Vale destacar que las diferencias de ingreso fueron un factor que influyó a la hora de cambiar de rubro y es que, en ese entonces, en lo comercial Gastón ganaba $800 por mes, mientras que un camionero rondaba los $3000. "Veía que podía aspirar a un futuro mejor y llevar más dinero a mi casa", comentó el joven, quien ya en esa época se había convertido en padre primerizo.Estuvo seis meses realizando los trámites y evaluaciones hasta que obtuvo la licencia. Desde ese momento, en el año 2007, jamás se bajó del 1114, saliendo a recorrer las rutas, primero en compañía de su padre, que lo instruyó en la actividad y luego solo, emprendiendo en un mundo que hacía tiempo sentía como propio.

Todo sobre camiones

Si bien la decisión principal de ser camionero respondió a una cuestión económica, de a poco Gastón se dio cuenta de lo mucho que disfrutaba manejando largos trayectos, circulando en nuevas zonas y haciendo amigos a los distintos lugares donde iba. Señaló que el rubro es muy amigable y que eso genera que “nunca te sientas solo", ya que cada parada es una oportunidad de disfrutar junto a nuevas personas."Me gusta manejar, charlar con la gente, los camioneros suelen ser muy sociables y eso facilita el trabajo. Lo que intento difundir a través de redes son curiosidades de este mundo, con consejos a quienes quieren entrar en la actividad, lo principal es tener paciencia porque uno acá sabe a la hora que se sube, pero nunca a la hora que se baja, a veces hay cortes de ruta, los clientes se demoran, hay que saber tomárselo con calma”, sostuvo Serrate.

“Hablar a la cámara”

Sin dudas el 1114 también es un gran atractivo de las redes sociales. Según el emprendedor, la gran popularidad que adquirió en un momento lo hizo ser conocido como "el camión que sacó adelante el país", por la innovación que significó su ingreso al país. También se destacan los arreglos que el propio emprendedor le realizó. Figuran el cambio de ópticas por el modelo que usan los “jeeps”, nuevos tanques de gasoil, diseños creados por el mismo en las ruedas y hasta la suspensión neumática, en la cual se utiliza un compresor o moto-bomba para mantener el vehículo a la altura correcta.“En mi tiempo libre durante los fines de semana hago de mecánico para amigos y les hice la suspensión neumática a varios de sus camiones. La idea es ir mostrando un poco de estos arreglos en redes sociales y enseñarle a la gente. La verdad me siento cómodo hablando a la cámara y además a muchos les sirve lo que cuento, de hecho, un chico me dijo que entró en la actividad después de ver mis videos", señaló Serrate.

“Todavía quedan deudas”

Hoy en día trabajar de la mano de empresas del sector como Mercedes Benz Argentina, Toxic Shine que es una marca de productos de belleza vehicular y con Aws Paints, una línea de pinturas. En este sentido, señaló que intenta ser cuidadoso de los temas que habla por ser una de las caras visibles de estas firmas y debido a la importancia de transmitir bien un mensaje a los usuarios que le siguen."Algunos colegas te piden que visibilices ciertos problemas o cosas que nos suceden, sobre todo a la hora de obtener los registros y efectuar los trámites para la licencia, que en general son complejos o se demoran. Yo trato de hacer mi aporte y de contar la realidad de cómo se vive dedicando tu vida a esto. Por ejemplo, cada vez son más las mujeres al frente de camiones y eso es algo a destacar, hay cada vez más igualdad, aunque faltan baños femeninos en las paradas y todavía quedan deudas por saldar", mencionó Serrate. Fuente: (AgrofyNews)