Florencia Mutio, la ex Leona que apuesta al desarrollo del hockey en Paraná

La paranaense María Florencia Mutio, ex arquera de Las Leonas, es una de las referentes deportivas de la ciudad. Comenzó su carrera deportiva a los siete años, en el Club Atlético Estudiantes(CAE), variando sus posiciones en el campo de juego. Pero en 2001, comenzó a probar en el arco y desde entonces, su vida deportiva cambió notablemente.La paranaense ha tenido una carrera destacable y llegó a formar parte del seleccionado albiceleste., en el marco del micro Espejo de mi Tierra dialogó con la joven quien aseguró que “Paraná es mi ligar en el mundo”.A lo largo de su carrera, Mutio fue convocada a los seleccionados entrerrianos y formó parte de numerosas concentraciones nacionales siempre bajo la dirección del técnico Ernesto Morlan, entrenador de la categoría Junior, pero su mayor consagración fue ser medallista de plata con Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y campeona del prestigioso Champions Trophy.“Paraná es mi lugar en el mundo”, dijo la jugadora al señalar que por cuestiones de estudio o por la Selección Argentina vivió lejos, pero siempre quiso volver: “En Paraná me recargo de energías, mis amigos, familias y raíces están acá, me hace muy feliz esto”.La joven participó de los Juegos Olímpicos de Londres y destacó que “fue todo muy repentino y al volver toda la ciudad me recibió muy bien. Paraná es un orgullo y me emociona poder representarlos”. Además, de su pasión por el deporte, la paranaense se formó en 2009 como Licenciada en Kinesiología y Fisiatría en la Universidad Abierta Interamericana de Rosario (UAI).Con pasión y compromiso, Mutio señaló que uno de sus anhelos es que en Paraná el deporte crezca. “Con los años de trayectoria una se convierte en referencia en el deporte, es por eso que estoy entrenando a las arqueras del club estudiantes, además para devolverle algo de todo lo que me dio el CAE”.