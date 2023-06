Caso Emmily: Hallaron sangre y otros fluidos en el departamento de empresario

Sangre y semen fueron detectados en 25 muestras levantadas en preservativos, sábanas, acolchados y hasta en el corsé que usaba Emmily Rodrigues la noche en la que hace casi tres meses murió tras caer de una ventana del departamento del sexto piso del empresario Francisco Sáenz Valiente en un edificio del barrio porteño de Retiro, informaron hoy fuentes judiciales.



Para la querella, estos resultados robustecen la hipótesis de que Sáenz Valiente mintió cuando negó haber tenido relaciones sexuales esa madrugada y lo compromete con la posibilidad de que haya habido una agresión hacia Emmily.



Estos resultados fueron reportados en un informe pericial de la División Análisis Físicos, Químicos e Industriales de la Superintendencia de Policía Científica de la Policía de la Ciudad. ya incorporado a la causa que instruye el fiscal en lo Criminal y Correccional 10, Santiago Vismara.



El informe -al que tuvo acceso Télam- revela que de las 48 muestras analizadas, todas levantadas en el departamento del empresario minero y del agro, 25 dieron resultado positivo en sangre y semen.



En cuanto a la presencia de sangre humana, se detectó en seis muestras: tres en una sábana bordó, una en una funda de almohada, una en la parte externa de un preservativo y la última - la catalogada como "143-E" y más importante para la querella-, estaba en el corsé fucsia que esa noche vestía Emmily y que fue hallado en el departamento, ya que la joven cayó desnuda.



Y en relación al semen, fue detectado en un total de 19 muestras: ocho en la parte interna, externa o los envoltorios de preservativos, tres en un acolchado beige, una en un acolchado azul, tres en una sábana bordó, dos en una funda de almohada, una en un hisopo y otra en una toalla.



"El hallazgo de tantas muestras de semen primero desacredita la versión de Sáenz Valiente de que esa noche no hubo sexo y, a su vez, el hallazgo de muestras de sangre, una de ellas en el top de Emmily, se condice con la lucha que creemos existió previa al deceso de Emmily, lo que acreditaría la resistencia, la lucha y una situación violenta", dijo a Télam el abogado Ignacio Trimarco, quien representa como querellantes a los padres de la joven brasileña fallecida.



El letrado explicó que con estos resultados, ahora se hará una pericia genética para saber si el semen es de Sáenz Valiente o de otras personas y si la sangre es de Emmily.



El empresario investigado, que estuvo 20 días detenido hasta que el juez de la causa le dictó la falta de mérito, tenía mordeduras y rasguños que, según declaró, le provocó Emmily cuando en un aparente brote psicótico que la chica tuvo por el consumo de drogas, él luchó con ella para supuestamente intentar evitar que se arroje al vacío.



Su defensor, el abogado Rafael Cúneo Libarona, relativizó este informe pericial y opinó que no se pueden sacar conclusiones.



"No sabemos que antigüedad tiene el semen. No está acreditado que sea de esa madrugada. Todavía faltan los resultados de más de diez pruebas ya ordenadas por el juez y pedidas por la fiscalía y esta defensa", dijo hoy a Télam Cúneo Libarona.



En paralelo a esto, la querella presentó ayer un pedido para que los peritos informáticos de Gendarmería Nacional que a principios de este mes lograron desbloquear el iPad de la fallecida Natacha Jaitt, intenten abrir con el mismo sistema, el UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés) el celular iPhone 14 de Emmily al que hasta ahora los investigadores no pudieron acceder.



La causa en la que se investiga si la muerte de Emmily fue un femicidio o un suicidio producto de un brote psicótico por el abuso de drogas, espera una definición de la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.



En una audiencia oral realizada el 22 de mayo último, dos fiscales y la querella pidieron ante los camaristas que Sáenz Valiente vuelva a ser detenido



Trimarco solicitó por la querella el procesamiento por "femicidio" y por la facilitación de drogas; y sumó la posibilidad de un "homicidio criminis causa", con el argumento de que Sáenz Valiente mató a Emmily para ocultar un presunto ataque sexual.



El fiscal Vismara y su colega Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), pidieron que Sáenz Valiente sea procesado con prisión preventiva por "facilitación de estupefacientes a título gratuito y de un lugar para consumirlos en concurso ideal con abandono de persona agravado por el resultado muerte", delitos que prevén penas de hasta 15 años de prisión.



Por otro lado, los defensores del imputado, los abogados Rafael Cúneo Libarona y Gustavo Orazi, sostuvieron ante los camaristas que las drogas que habían comprado fueron solo para consumo personal, que Emmily sufrió un "brote psicótico" por el consumo y que lo único que intentó Sáenz Valiente fue ayudarla llamando en dos oportunidades al 911 para pedir ayuda y tratando de sujetarla cuando se tiró por la ventana.



Los camaristas Magdalena Laiño, Ricardo Matías Pinto e Ignacio Rodríguez Varela, quienes realizaron una inspección ocular de la escena, ahora deben resolver si confirman la falta de mérito dictada por el juez de Instrucción Martín Del Viso a Sáenz Valiente o si lo procesan, con o sin prisión preventiva, por alguno de los delitos solicitados por los acusadores.



El 30 de marzo pasado, luego de cenar en un restaurante de la Costanera norte y de pasar por un bar de Palermo, Emmily (26) llegó a las 3.21 con dos amigas al departamento de Sáenz Valiente, en el sexto piso del edificio de Libertad 1542, en Retiro, donde ya se encontraba una cuarta mujer.



Tras una madrugada de excesos con ingesta de alcohol, marihuana, cocaína y "tuci", Rodrigues sufrió un aparente brote psicótico y a las 9.18 terminó cayendo por una ventana desnuda al patio interno del pulmón de manzana del edificio, cuando en el departamento solo estaban Sáenz Valiente y una de sus amigas.



Los estudios toxicológicos revelaron que antes de caer al vacío la modelo brasileña consumió alcohol (1.0 gramos en sangre fue el dosaje), cocaína, marihuana, ketamina y MDMA (uno de los componentes de la droga sintética "Tuci", la forma abreviada de llamar al "Tucibi" por la pronunciación en inglés de la sigla 2C-B, que es la mal denominada "cocaína rosa").



A Sáenz Valiente lo comprometen una serie de mensajes de esa noche con su dealer y con dos de las mujeres que fueron a su casa, donde les decía que tenía "tuci, faso y coca" en su departamento.