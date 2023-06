Intentaron ingresar a la cárcel un celular oculto en una papa

El ingenio para introducir objetos prohibidos en las cárceles -como, por ejemplo, teléfonos celulares- no se detiene y a veces llega a niveles insospechados. Este lunes, una mujer que visitaba a un interno de la cárcel de Piñero intentó meter a la cárcel un teléfono móvil disimulado dentro de una papa. El objeto “extraño” fue detectado por el scanner.



El secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Walter Gálvez, precisó que el hallazgo se produjo cerca del mediodía de ayer cuando la mujer “intentaba ingresar pertenencias y alimentos para una visita, y al pasar por la cinta transportadora de bultos y cargas se detectó por los rayos X que adentro de una papa había algo de metal”.



El funcionario sostuvo que las imágenes que exhibía el scanner sin dudas “señalaban que el objeto sería un celular". Por lo tanto "se procedió a una requisa manual de la papa, que era negra y bien grande. Adentro de ese alimento había un teléfono celular Samsung de importante tamaño”, contó.



El trabajo estaba bastante bien hecho. La papa tenía bastante tierra, con la evidente intención de engañar al scanner, pero “no hay forma de que el sistema no detecte esto más allá de que se haya utilizado una papa”.



Walter evitó dar precisiones sobre a qué preso iba a visitar la mujer que quiso ingresar un teléfono celular, porque hay una investigación en curso. “Cuando alguien quiere registrarse para realizar una visita puede hacerlo en la página web del Servicio Penitenciario. Allí están los datos de día, hora y a quien se visita. Todos los días hay un módulo diferente. En este caso se labró un sumario, se comunicó al fiscal en turno, se suspendió la visita y se empezó a trabajar sobre esa visita y las anteriores”, agregó el titular de Asuntos Penitenciarios.



“La mujer no quedó detenida, pero no podrá realizar visitas por un tiempo que determinará la Justicia. Quiero remarcar el trabajo que está haciendo el personal penitenciario en estas tareas de control, porque es mucho el esfuerzo que se está haciendo y poniendo mucho el cuerpo a la situación”, subrayó Gálvez.