Beba atacada por dos pitbulls: "Tiene fracturas y está intubada", contó la mamá

Sociedad Niña fue atacada salvajemente por un pitbull y está internada en grave estado

Una beba de un año y medio permanece internada en estado de gravedad en el Hospital de Niños de Santa Fe, tras haber sido atacada por dos perros de raza Pitbull el pasado fin de semana. La niña sufrió fracturas óseas y lesiones pulmonares, mientras que su abuela, quien intentó defenderla, fue víctima de mordeduras en la cara, el cráneo, las piernas y los brazos.El violento episodio se registró el sábado alrededor de las 22 horas en el barrio Santa Rosa de Lima, al suroeste de la ciudad capital, cuando la mujer de 46 años caminaba por la calle junto a sus dos pequeñas nietas, de 8 años y 18 meses respectivamente, en dirección a uno de los kioscos de la zona.El perro atacó a Catalina y la abuela se tiró encima de la nena para salvarle la vida. Ambas están internadas desde aquel día. La abuela se encuentra fuera de peligro, mientras que Catalina lucha por su vida."Nosotros seguimos pendientes de mi hija, queremos que salga de acá. Están esperando que ella evolucione para poder ingresarla a quirófano. Tiene muchas fracturas y las costillas rotas, está intubada y sedada", dijo Candela, la madre de Catalina quien está junto a su pareja en el Hospital de Niños aguardando el nuevo parte médico."Mi mamá se le tiró arriba para que a mi hija no le pase nada. Catalina va a estar dormida mucho tiempo porque el dolor de la costilla quebrada no lo va a aguantar. Además ella nació prematura y tiene muchos problemas. Ayer vinieron varias personas de la Iglesia y se quedaron orando acá. Nosotros estamos moviendo todo para que se haga Justicia", concluyó Candela.El sábado a la tarde una mujer de 45 años y su nieta de un año y medio fueron atacadas en barrio Santa Rosa de Lima por un perro de la raza pitbull. La mujer se recupera en una clínica privada de las mordeduras que sufrió al intentar resguardar a su nieta que hoy permanece internada en grave estado en el hospital de Niños Dr. Orlando Alassia.Jaquelina Insaurralde, contó que se recupera del ataque. La mujer sufrió mordeduras en sus brazos y rostro. "Por querer cubrirla, porque si no la soltaba se la comía. Intenté con todas mis fuerzas protegerlas. Cuando lo vi ya lo tenía encima", aseguró la mujer aAl momento del ataque, Jaquelina estaba en la calle acompañada de sus dos nietas, una de ocho años y la nena de 18 meses. Al ver salir a los perros se paralizó, y empujó a la nena más grande para que se fuera. "Cuando sentí la presión del perro en la mano, lo único que hice fue agarrar fuerte a la bebé, porque el animal se paró en dos patas. Lo único que hacia el perro era apretarme fuerte, trate de que no me tiraran al piso", enumeró Jaquelina."Me caí y trate de cubrirme la cara con la mano, agacho la cabeza para no soltar a la nena e intento apartar a uno de los animales. En ese momento me agarro la cara. Cuando me agarra la cara, vuelvo a levantarme", agregó la mujer que hoy se recupera en un nosocomio privado. "Ni siquiera tengo fuerzas para mirarme al espejo, solo quiero salir de acá para estar con mi nieta", aseguró.El pitbull que atacó a la nena ya había mordido a su dueñaLa dueña del pitbull que atacó a la nena de un año y medio y a su abuela habló consobre lo ocurrido, aún conmocionada por el hecho que ocurrió el sábado por la tarde. a mujer llamada Érica, comentó que ella también fue mordida por el perro y que oportunamente pidió si se lo podían sacar de su casa. “Me dijeron que no se podía porque es un perro de hogar. Tengo dos saturaciones en la cabeza y 18 puntos de cada lado", expresó angustiada.