El pitbull que atacó a una nena en Santa Fe ya había mordido a su dueña

Sociedad Niña fue atacada salvajemente por un pitbull y está internada en grave estado

La dueña del pitbull que atacó a una nena de un año y medio y a su abuela en barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe habló sobre lo ocurrido, aún conmocionada por el hecho que ocurrió el sábado por la tarde.En cuanto al momento del ataque contó que el perro nunca sale y el sábado se escapó y no se explican cómo lo hizo. “Escuchamos gritos afuera ahí vemos cómo el perro estaba atacando a la mujer y a la nena. Mi esposo se metió para sacarle el perro de encima y un vecino lo ayudó a meterlo adentro”, comentó.Érica dijo que desde el primer momento se acercó al hospital para saber el estado de salud de la mujer y su nieta. “No me dejaron pasar, pero me comuniqué con la hija y me puse a disposición por si necesitaba algo. Estaba tan angustiada que me descompuse y llamé a la policía”, dijo. La mujer fue llevada detenida. “Soy responsable y estuve al tanto de todo lo que pasó”, señaló preocupada.Desde el sábado, la nena de 18 meses permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Niños, recibe asistencia respiratoria mecánica, con lesiones serias y graves en ambos pulmones producto de las mordidas. Desde el efector de salud indicaron que "la paciente presenta fracturas costales varias. Este lunes estaba compensada, con signos vitales normales, pero bajo control clínico y evolutivo que no aparezcan complicaciones. (Fuente: Aire de Santa Fe