Video: Hay que “concientizar” para que no se dupliquen los casos de diabetes

La revista médica The Lancet publicó días pasados una serie de artículos en los que vuelve a llamar la atención sobre la amenaza de la diabetes , a la que, plantean, no se enfrenta con las herramientas adecuadas.Según las estimaciones publicadas, en 2050 habrá alrededor de 1300 millones de personas viviendo con diabetes en todo el mundo, un incremento que multiplica por más de dos los 529 millones de afectados de la actualidad.El Dr. Víctor Commedatore, médico endocrinólogo, habló consobre estas estadísticas y dijo que “se va duplicar la cantidad de personas con diabetes, si no hacemos nada. La idea es ver, no solo en el tema de diabetes, hacer algo para mejorar”.El día Mundial de la Diabetes se celebra cada 14 de noviembre y la Federación Internacional de Diabetes propone el 14 de agosto como el Día Mundial de la prevención. La idea es empezar a concientizar para que esa previsión no se concrete, “y para eso hay que empezar a trabajar desde ahora”, afirma el profesional.En el área de salud, la prevención es un aspecto primordial y en el tema de la diabetes hay puntos a tener en cuenta para prevenirla.Entre ellas, Commendatore mencionó: “Tratando de mantener el peso, de hacer actividad física (30 minutos cinco veces a la semana), tratando de aumentar la masa muscular, disminuir la grasa y hacer un plan de alimentación saludable, que no quiere decir pasar hambre, además de estar atentos a algunas cosas que son fáciles de encontrar”.