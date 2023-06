Estudian implementar un sistema para prevenir choques frontales en rutas

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe tiene en estudio la implementación de un sistema de "Rutas Amistosas", inspirado en una iniciativa sueca para terminar con los choques frontales en las rutas de las provincias, que según las estadísticas causan casi un tercio de las muertes en el distrito, informaron hoy voceros oficiales.



El sistema está en análisis debido a que según el Observatorio de la APSV, en 2021 el 32% de las colisiones con fallecidos en rutas fueron frontales.



El proyecto, que no se aplicó en ningún país de Latinoamérica, supone la instalación de una barrera física en lugar de la doble línea amarilla sobre la cinta asfáltica para evitar los choques frontales.



El subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo, explicó que "Rutas Amistosas está inspirado en una iniciativa sueca denominada 'rutas amigables', en el que se plantea una ruta tricarril, de un ancho de 13 metros".



Aymo añadió que en ese caso, "la división que separa el carril de sentido contrario, es una barrera física, en lugar de la doble línea amarilla, ya que está demostrado que no sobrepasarla queda supeditado al factor humano que, si no la respeta, la consecuencia es el choque frontal".



El Observatorio de la APSV precisó que el 61% de los siniestros viales en las rutas de la provincia fueron colisiones y el 11% fueron frontales, pero en el caso de las colisiones con fallecidos el porcentaje llega al 32% en el caso de los choques de frente.



"De estos datos se deduce que las consecuencias de un impacto frontal en su mayoría son gravísimas. Esto se debe a la sumatoria de la velocidad combinada de dos automóviles más la desaceleración repentina, lo que aumenta significativamente la magnitud de las lesiones, o bien, la posibilidad de muerte", indica el informe difundido hoy.



La mayoría de los choques frontales ocurren en rutas de doble circulación, es decir un carril por sentido de circulación, que constituyen el 80% de la red vial de Argentina.