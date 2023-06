Anuncian domingo húmedo e inestable para algunos departamentos en Entre Ríos

El resto del país

La humedad continuaría en Entre Ríos para este domingo, según el último reporte que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Asimismo, se indica que podría llegar la inestabilidad para algunos departamentos.En el caso de Paraná y Diamante, la mínima estará en 13 grados y la máxima alcanzaría los 20, mientras que los chaparrones se producirían en plena madrugada. Afortunadamente, el SMN indicó que para el momento de celebrar los 210 años no se producirían lluvias y el show de Los Auténticos Decadentes y la choripaneada “más grande del mundo” no correría peligro.En Concordia, Federal y Federación se estima que podría llegar a haber tormentas aisladas también durante la madrugada. Las estimaciones hablan de hasta un 40% de probabilidad de que se concrete las malas condiciones climáticas. Será la zona con mayor temperatura, donde llegará a los 23ºC.Por último, los departamentos de Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay se prevé que haya cielo mayormente nublado, aunque no hay anuncios de lluvias para esos departamentos. La temperatura oscilaría entre los 13 y 20 grados a lo largo del día.Para la zona de Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín, todas dentro de Ne hay alerta roja por lluvias. El SMN prevé que “el área se verá afectada por lluvias persistentes y fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve, sobre todo en zonas elevadas”.El resto del país tendría condiciones climatológicas normales para este domingo, comunicó el ente que estudia la situación climatológica en todo el país.