La opinión de la gente tras las estatuas en homenaje a Messi, Martínez y Scaloni

En la localidad de Gobernador Etchevere, departamento Paraná, se conmemoró a tres referentes de la tercera Copa del Mundo, más precisamente a Lionel Scaloni, Lionel Messi y Emiliano Martínez. Al respecto,recogió testimonios de las personas.Otro ciclista, dijo: “Es algo novedoso que está bueno y es un atractivo más para el pueblo. A los tres campeones del mundo les diría gracias por la alegría, donde reconozco que no soy muy futbolero, pero con el Mundial me enganché mucho”.Finalmente, una mujer sostuvo: “Hace 15 años que vivo en esta localidad, la cual es muy tranquila. Vimos a las estatuas cuando las inauguraron, pero el tiempo no ayudó mucho para poder ir. Es una emoción”.