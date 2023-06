Sábado templado con una máxima de 22ºC: cómo estará el tiempo el fin de semana

Sociedad Comenzará a mermar el frío pero continuará la humedad y la neblina

Desde este sábado comenzarán a ascender paulatinamente las temperaturas mínimas y máximas en toda la región, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional. Además habrá vientos débiles y de direcciones variables. Poco nuboso y hay una alta probabilidad de bancos de nieblas y neblinas matinales principalmente en áreas suburbanas, informaron desde Defensa Civil.En este marco se espera que. Las nieblas y neblinas se disiparían con rapidez, debido a que el viento se intensificará desde el noreste”, explicó en Elonce el meteorólogo, Alejandro Gómez. Y continuó: “se espera cielo poco nuboso a parcialmente nublado”.. El fin de semana habrá “condiciones de tiempo aceptables en aire relativamente templado”, resumió.que no parece ser importante se desarrollarán en nuestra zona algunas tormentas y lluvias” que no serían de mucha relevancia.El pronosticador señaló quede la ola polar de semanas anteriores, por lo que los registros térmicos descenderían aunque no de manera brusca.con disminución gradual de la nubosidad”.