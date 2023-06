Pruebas Aprender Secundaria: hubo "relativo deterioro" en Lengua y Matemática

Los resultados de las Pruebas Aprender 2022 sobre estudiantes de escuelas secundarias de todo el país arrojaron un, informó el Ministerio de Educación de la Nación., y que tuvieron una participación del 69,2% de los alumnos y del 96,7% de las escuelas, constituyeron "ladebido a que el operativo Aprender secundaria 2020 no se realizó", explicaron desde la cartera educativa.", definieron como primer punto entre los resultados generales.Si bien "el desempeño cayó tanto en estudiantes que concurren a la escuela de gestión pública como a la de gestión privada, aunque tanto en Lengua como en Matemática,", remarcaron.Asimismo,. En base a esto, calificaron el deterioro como "leve", ya que es de 4,7 puntos porcentuales o 12,2% más estudiantes en el grupo de menor rendimiento.En tanto,, y "el deterioro es algo más marcado" debido a que "el aumento es de 11 puntos porcentuales o 15,4% más estudiantes en el grupo de menor rendimiento", explicaron.Por otra parte, relevaron que"Las caídas en los niveles de aprendizaje son más pronunciadas en Matemática que en Lengua. No obstante, este deterioro es comparativamente mayor en los establecimientos del ámbito urbano", añadieron.A su vez, el deterioro se observó en proporciones similares tanto en estudiantes de sexo femenino como masculino, y las caídas en los niveles de aprendizaje "fueron -también- más pronunciadas en Matemática que en Lengua", precisaron.La muestra analizada incluyó 172.759 estudiantes identificados bajo el sexo "masculino", 193.534 estudiantes identificados bajo el sexo "femenino" y 31.394 como "no binario (X) o No Contesta".Del total de escuelas de todo el país, 9.057 fueron urbanas y 2.618 rurales; en tanto 7.902 estatales y 3.770 privadas.