"Fue muy duro reconocer los objetos de ella", dijo la madre de Cecilia

Sociedad La familia de Cecilia reconoció el anillo de compromiso

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, la joven presuntamente asesinada en Resistencia, dijo que fue un día "muy duro" para ella porque reconoció una serie de objetos que están secuestrados en el marco de la investigación y convocó a una nueva marcha para el domingo próximo."Fue un día muy duro para mí", señaló la mujer respecto a la diligencia que se llevó a cabo esta mañana Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Resistencia donde le exhibieron unos 20 objetos secuestrados en el marco del expediente."El reconocimiento fue totalmente positivo", indicó Gloria y aseguró: "La mayoría de las cosas que se encontraron son de mi hija."Y en ese sentido contó que lo que más la "golpeó" fue ver un trozo de un buzo que le vio puesto la última vez que estuvo con ella, el miércoles 31 de mayo, un día antes de la desaparición de la joven."Yo sabía que mi hija estaba muerta, que esto iba a ser así", sostuvo y aclaró que con todo lo que ya le "quitaron" también le quitaron "el miedo".Luego, la madre de Cecilia pidió por una justicia "independiente del poder" porque "sino, no funciona", y ése es, según ella, "el problema" que tienen en su provincia."Esto va a ser largo y duro", reflexionó sobre lo que sucederá cuando el caso de su hija ya no tenga repercusión pública y que cuando eso ocurra ella va a volver a ser "una pequeña ama de casa con un solo escarba dientes que va a luchar contra titanes políticos".En tanto, la mujer convocó a una nueva marcha en reclamo de justicia para el domingo próximo en Resistencia."Este domingo los necesitó acá (…) Agarren la camiseta de Argentina como símbolo, porque mi hija era muy futbolera y uno de sus tantos sueños era ir a un Mundial (…) Pónganle una estrella rosa y pongan justicia por Cecilia, por los sueños que le robaron", señaló.Por último, Gloria se disculpó por no brindar más detalles del caso ya que la diligencia de la mañana la afectó mucho y estaba "quebrada"."Hoy estoy en el piso, pero mañana me levanto, y esperá la revancha", concluyó.