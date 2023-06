Los celulares que se quedan sin WhatsApp a partir de julio

Los teléfonos que quedarán por fuera del soporte de la plataforma de Meta no podrán acceder a ella o no tendrán acceso a sus futuras actualizaciones, esto último representa un riesgo de seguridad y privacidad, ya que muchas personas usan los chats para guardar o compartir datos personales.



Además, al no poder tener la última versión de la app, tampoco será posible disfrutar de las nuevas funciones que se añaden en un futuro, como enviar videos de 60 segundos, la reorganización del teclado o compartir pantalla durante una videollamada.



La recomendación para no perder la información en WhatsApp es hacer una copia de seguridad de las conversaciones, para que al momento de tener un dispositivo que sea compatible se reanuden los chats individuales y los grupos, tal cual como quedaron antes de cerrarse el acceso. Listado de celulares

iPhone



-iPhone 6S



- iPhone SE



- iPhone 6S Plus



Samsung



- Samsung Galaxy Core



- Samsung Galaxy Trend Lite



- Samsung Galaxy Ace 2



- Samsung Galaxy S3 mini



- Samsung Galaxy Trend II



- Samsung Galaxy X cover 2.



LG



- LG Optimus L3 II Dual



- LG Optimus L5 II



- LG Optimus F5



- LG Optimus L3 II



- LG Optimus L7II



- LG Optimus L5 Dual



- LG Optimus L7 Dual



- LG Optimus F3



- LG Optimus F3Q



- LG Optimus L2 II



- LG Optimus L4 II



- LG Optimus F6



- LG Enact



- LG Lucid 2



- LG Optimus F7



Huawei



- Huawei Ascend Mate



- Huawei Ascend G740



- Huawei Ascend D2



Otras marcas



- Sony Xperia M



- Lenovo A820



- ZTE V956 - UMI X2



- ZTE Grand S Flex



- ZTE Grand Memo



- Faea F1THL W8



- Wiko Cink Five



- Winko Darknight



- Archos 53 Platinum



En general, los teléfonos móviles que ya no tendrán acceso a WhatsApp son todos aquellos que tengan una versión menor a los sistemas operativos Android 4.1, iOS 11 o KaiOS 2.5.0. Cómo hacer una copia de seguridad

El proceso a seguir en es el siguiente:



1. Abrir WhatsApp.



2. Ir a Ajustes.



4. Abrir la opción de ‘Chats’.



4. Seleccionar luego la opción de la Copia de seguridad.



5. Dar clic en realizar copia ahora.



6. Esperar que se realice el proceso, que puede durar 30 minutos más o menos.



7. La copia de seguridad comenzará a subir a la cuenta de Drive asociada a Google.



Ahora, los datos quedarán guardados en la nube y al abrir sesión en el teléfono móvil nuevo se recuperará toda la información y los contactos.