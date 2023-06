Se conoció la fecha de realización de la 41º Peregrinación de los Pueblos

“Madre, enséñanos a construir y sanar la Patria”

La 41º edición de la Peregrinación de los Pueblos se realizará 13 y 14 de octubre. Bajo el lema Madre, enséñanos a construir y sanar la Patria”, fieles peregrinarán desde la Ermita de Hasenkamp hacia el Santuario de Schoenstatt, en Paraná. Allí los peregrinos experimentarán de manera especial la cercanía, el amor y la acción de Dios por medio de María, la Madre y Reina tres veces Admirable de Schoenstatt.“Ella manifiesta allí su poder de Madre, Reina y Educadora. Terruño espiritual y hogar que nos hace familia. María está allí para derramar sus gracias a quien se lo implora”, señalaron en un comunicado.“Como pueblo argentino experimentamos la cercanía de María, cuando ella, quiso quedarse en este territorio en 1630. Una pequeña imagen de la Pura y Limpia Concepción, se quedó. Iba a otra parte la caravana, pero la Virgen provocó la parada a orillas del río Lujan. Desde ese momento la Patria tuvo madre”, indicaron.“Desde Hasenkamp, hace 41 años, nuestra Madre peregrina se pone en camino hacia el Santuario de Schoenstatt. Junto a la Madre de Jesús llegamos para ofrecer nuestras vidas, oraciones, a descansar, a confiarle la vida de otros, la vida que muchos fueron cargando en la peregrinación, en el silencio y la oración por el camino. Esta Peregrinación, como pueblo sencillo y creyente, fue creciendo también en algo tan característico del lugar: la solidaridad y la fraternidad. Y con este modo simple, de encuentro y silencio armó nuestra Madre el santuario. Esta es la Casa de todos. Argentina creció con la Virgen; la Patria tiene a su Madre. Cuya imagen permanece en la Ermita y en este Santuario, como faro encendido en la noche. Lugares de bendiciones para todas las personas”, reflexionaron desde el sitio oficial de la peregrinación.En esta nueva peregrinación María, quiere recoger las oraciones de los hijos, le pedimos ser actores de la vida y el camino de esta Patria. Sanadores de nuestra Patria, en primer lugar, con nuestra sanidad interior. Rezaremos con la fidelidad del pueblo que intuye esta presencia de madre y por eso confía. Somos parte de esta historia del milagro que continúa y se sigue escribiendo. A ella también le pedimos la gracia de saber trabajar por la Patria, hacerla crecer en la paz y concordia que nos da el sentirnos hermanos, desterrando todo odio y reconocernos entre nosotros. Sanar las heridas que nos dividen e impiden “ser una Nación, cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Tener la valentía para amar a todos, sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden.”“Caminaremos hacia el Santuario La Loma, lugar santo, lleno de fe y esperanza, pediremos a la Madre que cuide a nuestra Patria y sane las heridas que ocasiona la crisis moral en la que estamos inmersos, manifestada concretamente en la creciente corrupción en los distintos sectores de nuestra sociedad. Que nos sane de la epidemia del narcotráfico y la inseguridad. Madre, te pedimos en particular por aquellos que son los más olvidados, pero que saben que aquí siempre hay lugar para ellos”, comunicaron.Así fue desde el principio: la Virgen cuidó desde muy adentro del corazón a esta Patria, comenzando desde los más pobres, los que para los suficientes no cuentan… pero aquí sí que son tenidos en cuenta. Como hijos de la Virgen, nunca nos falta la protección de nuestra Madre.“En este peregrinar todos tienen lugar, todos comparten la esperanza y todos son reconocidos hijos. Vamos a rezarle a la Virgen, porque aquí crecimos y aquí nuestra Patria siempre tuvo una bendición, porque tiene una Madre. No tenemos derecho a bajar los brazos llevados por la desesperanza. Recuperemos la memoria de esta Patria que tiene Madre, recuperemos la memoria de nuestra Madre. Precisamente ella, como Madre, va a curar la Argentina. Miremos a la Virgen y pidámosle que no nos suelte de su mano. ¡¡¡Gracias Madre!!!”, finalizó.