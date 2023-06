La familia de Cecilia reconoció el anillo de compromiso

En la Sala de Armas, del Instituto Médico de Ciencias Forenses de Resistencia, la madre de la joven desaparecida y su tía abuela fueron las encargadas de presentarse para reconocer si el dije, el anillo, la ropa y la valija pertenecen a la joven de 28 años.Según informaron fuentes de la investigación, el reconocimiento arrancó a las 10 de este viernes y participaron todas las partes del caso.Fuentes judiciales confirmaron que la tía abuela de Cecilia, Mercedes Valois, pudo identificar el anillo y otros elementos de la joven desaparecida. La medida se iba a realizar el miércoles último, pero por un tema burocrático se dio marcha atrás y fue postergada.Días después, tras la declaración de Gustavo Obregón, uno de los imputados de la causa, se halló una bolsa con huesos y un dije.Esto último es de suma importancia ya que a simple vista sería el mismo que Cecilia usaba todos los días."Con las fotos que están en internet, ya prácticamente identifiqué. Ya estoy preparada. Ya me golpeó bastante el tema de la exposición de los objetos, enterarme así por la tele", dijo Gloria ante la prensa.En las últimas horas se confirmó que la sangre encontrada en la casa de la familia Sena no es de humano.Ahora, falta esperar los resultados de las pericias en los celulares de la familia Sena y según los fiscales, la próxima semana se pedirá la prisión preventiva para todos los detenidos.También se esperan los resultados de los análisis de los fragmentos de huesos encontrados en el río Tragadero, para saber primero si pertenecen a humanos y luego si son o no de Cecilia.