Antonela Roccuzzo entrenó al aire libre y causó sensación con su atuendo

Tras atravesar meses repletos de emociones y cambios, que van desde la despedida del Paris Saint-Germain al nuevo contrato del astro con el Inter Miami y el partido de los Campeones del Mundo en China, Lionel Messi y su familia viajaron a la Argentina para disfrutar de unas merecidas vacaciones. El futbolista, su esposa y sus tres hijos pasan unos días recluidos en la intimidad de su casa de Funes, donde tienen tiempo para descansar y relajarse, pero sin dejar de lado la actividad física. Precisamente, fue Antonela Roccuzzo la que este jueves lució un outfit total pink que llevó en la valija desde Europa para continuar con su habitual entrenamiento y causó sensación entre sus seguidores al sumarse a la tendencia del momento, llamada Barbiecore.Tras el partido contra Australia — donde convirtió el gol más rápido de su carrera — el capitán de “La Scalontea” regresó al país junto a Nicolás Otamendi y Ángel Di María, y se reencontró con su esposa y sus hijos, quienes esta vez lo alentaron a la distancia. Ya instalado en su hogar, ubicado en el barrio privado Kentucky, de Funes, en el Gran Rosario, Messi recarga energías y se prepara para celebrar su cumpleaños número 36 y participar en el partido de despedida de Juan Román Riquelme, que se realizará el domingo en la Bombonera.La presencia del clan Messi-Roccuzzo en la Argentina, causó una verdadera revolución entre sus fans. Durante estos últimos días, el matrimonio y sus hijos Thiago (10), Mateo (7) y Ciro (5) aprovecharon el tiempo para pasar momentos de calidad en familia. Así, compartieron un paseo en bicicleta por el barrio, así como también disfrutaron de unos ricos churros para acompañar la merienda.La rosarina tiene un amplio guardarropa y su sentido de la moda y estilo la convirtieron en una referente a observar cuando desfila en la alfombra roja o asiste a algún evento. Las marcas más exclusivas del mundo la visten y ella se destaca con sus looks en todas partes. Pero, así como luce alta costura, los conjuntos deportivos también son de sus preferidos. En la valija que llevó a Rosario, incluyó una calza ciclista tiro alto color rosa chicle, con un top haciendo juego, para dar lugar a un look total pink, que combinó con unas zapatillas deportivas blancas y medias blancas con toques en rosa.Este miércoles, Antonela publicó en Instagram — donde acumula 35 millones y medio de seguidores — un par de fotos modelando su conjunto deportivo y como locación, eligió el exterior de su casa de Funes. En la primera postal, posó parada en puntas de pie y le sumó al look un buzo oversize, también en rosa chicle, para hacerle frente a las bajas temperaturas.Desde junio, cuando se difundieron las primeras imágenes de la película de Barbie, el Barbiecore se volvió una tendencia entre las famosas que está revolucionando la moda. De este modo, varias celebridades replicaron looks similares a los que lleva Margot Robbie, quien interpreta a la famosa muñeca, y el color rosa chicle se impuso tanto para looks formales como para outfits deportivos.Para la segunda foto, Roccuzzo se acomodó en el césped de su hogar y recibió la visita de su fiel compañero, que la sigue a todos lados. Abú, el perro Caniche Toy, viajó con la familia y no quiso perderse la producción fotográfica de su madre humana. Por lo que se acomodó en su regazo y posó relajado para la cámara. (La Nación)