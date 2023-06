FARER criticó una medida del Senasa sobre el transporte de hacienda

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) criticó una medida del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) vinculada al transporte de la hacienda. “Los productores no tienen ni quieren el poder de policía que deben ejercer los organismos oficiales’, dijeron desde la entidad sobre la resolución que los obliga a controlar los camiones.



La Farer adhirió a las críticas de la Comisión de Carnes y el Consejo Superior Directivo de Confederaciones Rurales de Argentina (CRA) a una Resolución de Senasa Argentina que obliga a los productores que realizan autogestión a poner el dominio del camión que va a cargar la hacienda en el DT-E, con la condición de que dicho camión tenga las habilitaciones al día.



“Como primera medida los productores no deben ser el control de la habilitación del camión, sino que dicho trámite debe estar a cargo de la Secretaria de Transporte u organismo oficial que ella designe, los productores no tienen ni quieren el poder de policía que si deben ejercer los organismos oficiales”.



Por último, todas las Confederadas que integran CRA manifestaron su rechazo al aumento del tiempo y costos para generar una carga de hacienda y solicitaron al Senasa que no siga adelante con esta resolución que “fue instrumentada en forma inconsulta y no mediante la integración público - privada de la cual tanto se habla, y tan poco se hace”. (APF)