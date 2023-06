Entrerriana contó su experiencia al quedar varada en Jujuy en la represión

Hubo varios detenidos y muchas personas detenidas a raíz de los conflictos realizados en los diferentes puntos en donde se cortaron las rutas.Entre ellos se encuentra, que reveló acómo fue convivir varias horas sin poder comunicarse con su círculo más cercano y lejos de la represión.Aline fue quien tomó la palabra en, donde dijo cómo empezó a tomar la decisión de intentar cruzar la ruta en medio de los cortes: “Ayer a la noche, decidimos, en un momento estábamos empezando a cocinar y dijimos ‘¿y si probamos ahora?’. Metimos todas las cosas en un tupper y nos fuimos”.En ese sentido, amplió:Muchos de nosotros hubiésemos decidido directamente no ingresar. La gente jujeña es muy dura con no levantar los cortes y no dejar pasar al turista”.Como forma estratégica, junto a otras personas tomaron la decisión de armar una vía de comunicación: “Ya quería volver a su hogar. Había gente de alojamientos que alojaba gratuitamente a las personas y, hasta ahora en estos momentos, hay gente que está en los cortes avisando en los grupos qué corte se liberó”.Al mismo tiempo, reveló los momentos de tensión que vivieron el pueblo jujeño y los mismos turistas: “En el momento en el que no nos dejaban salir, dijimos ‘vamos a probar ahora’. Cuando estuvimos esperando de las 8 a las 13, llegó la policía a reprimir a las personas y nos dijeron los jujeños que nos vayamos porque iban a ser violentados los vehículos y nosotros tenemos que volver en los vehículos”.También argumentó qué pasó con mucha de la gente que había optado por vacacionar: “Lo que decíamos con la otra cantidad de turistas que estábamos es que primero no había noticias. Buscábamos noticias y no existía ningún medio que transmita lo que estaba pasando.Finalmente,, entre corte y corte”.Por último, comentó que observó al momento de toparse con la manifestación: “Nosotros llegamos al corte. Estaba bastante pacífico. Eran pocas personas. Obviamente, cada vehículo trataba de acercarse a estas personas, a los manifestantes. Son personas que tienen el derecho de reclamar, pero no querían llegar al diálogo”.En esa medida, reclamó qué falencias le vio al reclamo: “Tampoco tenían un delegado, un representante o alguien con quien nosotros podamos llegar a un diálogo o un acuerdo para que ellos entiendan que estábamos varados, sin ambulancia,. Ellos después empezaron a brindarnos agua fría, agua caliente.. Queríamos volver a nuestros hogares”.