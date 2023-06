Messi, “Dibu” Martínez y Scaloni tienen sus estatuas homenajes en Entre Ríos

A seis meses de la conquista de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, los homenajes no paran de llover para cada uno de los campeones del mundo y Gobernador Etchevehere, un pequeño pueblo de 370 habitantes en el departamento Paraná, no fue ajeno a esto.En la plaza principal del pueblo se decidió conmemorar a los tres referentes de la tercera Copa del Mundo.La inauguración de las tres figuras se dio hace unas semanas, en el marco de la Feria de las Familias Otoño – Invierno y la puesta en valor del predio del Ferrocarril, con la construcción de quinchos, sombrillas, churrasqueras y las estatuas de los campeones del mundo.Chicos y grandes se sacaron fotos con los ídolos y disfrutaron de los nuevos espacios. “Desde tempranito vino la gente a pesar del frío, a disfrutar de los emprendedores, de los artesanos y se sacaron fotos con los campeones. Creo que somos los primeros en el país en tenerlos, no hay precedentes en Argentina, así que esperemos que el homenaje les llegue a ellos”, explicó la presidenta comunal, Verónica Araujo en diálogo con el programade“Cuando nosotros empezamos en la gestión, esto era un lugar abandonado, había un basural a pocos metros”, dijo la funcionaria.El artista que realizó las esculturas de cemento fue Diego Sánchez junto a otros artistas que trabajan por todo el país.