Artesanos de la lana, desde Federal al mundo: “En todo hay trabajo de los dos”

Sociedad Artista entrerriano y su pasión por la música chamamecera

Blanca Benítez y Mingo Quevedo son una pareja de Federal que se dedica a las artesanías en lana: realizan desde el hilado de la lana cruda hasta la confección de prendas.visitó el taller de su marca “MyB, hilados y tejidos artesanales” en el marco del micropara mostrar su trabajo y cómo lo desarrollan.“Este es un taller familiar en el que procesamos la lana para el hilado y el tejido con el que confeccionamos las prendas, desde ponchos y ruanas hasta mantas y guías de cama”, contó Mingo y comentó que trabajan con “lana de oveja y de llama, y tintes naturales”.“Es lana cruda que proviene de la esquila y se hila en la máquina. Y en todas las prendas hay trabajo de los porque uno lava la lana y el otro la hila, o uno teje y el otro ata los nudos”, destacó Blanca.Consultada a la artesana cómo surgió el proyecto, ésta repasó: “Desde siempre tejí al crochet y con dos agujas; también hice el hilado en huso y después con la rueca, que me confeccionó mi marido; él es el experto en telar que me enseñó y, desde entonces, dejé las agujas y comencé a tejer en telar, que es lo que nos llevó a vender más porque nuestras prendas han ido hasta Alemania porque se utilizan como regalos empresariales”.Finalmente, la pareja, que ya lleva 28 años juntos, coincidió con respecto a su amor por esa localidad del norte entrerriano: “Federal es mi tierra y de acá no me voy porque es una ciudad tranquila, hermosa, amigable y acá nos conocemos todos”, destacó ella. “Por ser de Concordia, extraño mucho, pero en Federal hice una cantidad de amigos, colegas y compañeros músico que me recibieron de diez”, completó él.