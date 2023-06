Intentarán restaurar la corona de la Virgen de Luján en la Basílica de Victoria

Policiales Recuperaron la corona robada a la Virgen de Luján en la Basílica de Victoria

Durante el pasado lunes, un sujeto ingresó a la Basílica Nuestra Señora De Aránzazu, de la ciudad de Victoria y robó la corona de la Virgen de Luján . Horas más tarde, la policía pudo recuperar el elemento, el cual estaba completamente desarmado y detuvo al autor del hecho, un hombre mayor de edad, domiciliado en el Quinto Cuartel.En diálogo con, el párroco Marcelo Carraza, recordó que no es la primera vez que sustraen elementos del lugar. “En este caso fue la corona de la Virgen de Luján que está ubicada sobre la primera columna en el ingreso a la basílica. Está guardada en un camarín con llave, y le debe haber llevado su tiempo a esta persona abrir y demás”.“La corona sustraída estaba bañada en oro”, acotó y estimó que el ladrón pudo pensar que era de oro en su totalidad.Tras ello, Carraza destacó que “la respuesta de la policía fue inmediata” y rápidamente lograron detener al malviviente cuando salía de su casa con partes de la corona desarmada en una bolsa.Ahora están viendo la posibilidad de reconstruir la corona. “Tendríamos que buscar un orfebre que pueda hacer esa tarea que no debe ser fácil”, expresó.Finalmente el Párroco adelantó que “vamos a mejorar las cerraduras y dejar la corona (en caso de ser restaurada) para momentos festivos, no dejarla siempre. Ya se han tomado medidas en el templo, pero tendremos que hablar con Turismo y la Municipalidad para analizar la situación porque es necesario que algún momento esté abierto por cuestiones de Fe y turísticas”.