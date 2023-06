Ya funciona en Brasil el primer modelo de camión autónomo

Aunque se vea la conducción autónoma como algo lejano que sólo ocurre en los países más desarrollados del mundo, hay proyectos locales y regionales muy interesantes que han empezado a dar sus primeros pasos concretos para conocer más detalladamente qué desafíos se deben enfrentar con miras a un desarrollo futuro.Así como el año pasado, el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica de la Universidad de San Andrés presentó el primer prototipo con software íntegramente desarrollado por los alumnos y profesores de esa institución instalados en un Ford Fusion importado para tal fin, Mercedes-Benz do Brasil llevó adelante hace pocos días la primera operación efectiva de camiones autónomos en una planta de una compañía que opera en todo el hemisferio sur.El vehículo pesado es un Mercedes-Benz Atego 1730, cuyo equipamiento de conducción autónoma fue el resultado de una asociación entre la filial brasileña de la marca alemana y la startup Lume Robotics, responsable de la tecnología de automatización añadida al vehículo.La tecnología desarrollada para la movilidad autónoma de este vehículo consiste en un sistema robótico avanzado, compuesto por hardware y software, que le otorga la capacidad de desplazarse de forma completamente autónoma en situaciones específicas.El sistema es capaz de crear mapas y rutas para una región determinada, lo que permite que el vehículo viaje de forma completamente autónoma en ese espacio, durante el cual puede ir evitando obstáculos estáticos y dinámicos, lidiando con todos los elementos del tráfico y llegando al destino predeterminado.A través de un proceso de configuración, el camión autónomo Atego 1730, fue adaptado específicamente para Ypê, la empresa 100% brasileña que opera en el segmento de higiene y limpieza, y luego de los primeros ensayos, se ha replicado el equipamiento en otras tres unidades más, con lo que cuatro camiones están funcionando con esta tecnología.Este camión se presentó al público en Fenatran 2022, un evento que anualmente se celebra para todos los actores del sector del transporte en la ciudad de Sao Paulo. “Hemos estado pensando fuera de la caja, mirando más allá de las puertas de nuestra fábrica y poniendo en común la experiencia con otros especialistas. Es el caso del camión autónomo nivel 4 que nació en alianza con Lume Robotics, una tecnología inédita en nuestro país”, destacó Achim Puchert, presidente de Mercedes-Benz do Brasil & CEO para Latinoamérica.“Combinamos nuestra experiencia en camiones con la de Lume Robotics en movilidad autónoma y con Ypê, que tiene uno de los centros de distribución más modernos del país. Nuestro enfoque es entregar el mejor producto con la última tecnología a nuestros clientes, sean cuales sean sus necesidades y requerimientos”, agregó el ejecutivo.La comercialización del Atego 1730 autónomo incluye un servicio de asesoramiento especializado en el ecosistema de vehículos autónomos, con soluciones personalizadas y adecuadas a cada una de sus necesidades. En este caso concreto de conducción autónoma de Nivel 4, el camión se desplaza en espacios reducidos y controlados, a baja velocidad y con gran precisión en las maniobras. “Debido a la acción de varios sensores y cámaras, el sistema Lume Robotics reconoce todos los obstáculos que se han mapeado, incluidos los peatones. Con inteligencia artificial, el camión memoriza todas las características del lugar donde opera”, dice Roberto Leoncini, vicepresidente de Ventas y Marketing de camiones y buses de Mercedes-Benz do Brasil.“Es importante recalcar que el conductor permanece presente en la logística de la operación, siguiendo el proceso y pudiendo incluso realizar otras tareas”. De esta manera, Daimler Truck AG, grupo que en Argentina opera como Mercedes-Benz Camiones y Buses, da un paso adelante en el liderazgo de proyectos innovadores en la región, con la adopción de una tecnología disruptiva que tiene como objetivo aumentar la seguridad, la eficiencia y la productividad. (Infobae)