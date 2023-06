Podría haber un nuevo paro de colectivos esta semana y sería de 48 horas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) comunicó que realizará un paro de colectivos de 48 horas esta semana en el interior del país si no alcanza un acuerdo para obtener un incremento salarial. La medida de fuerza se llevaría a cabo el jueves y viernes.El gremio ya realizó un paro el martes pasado luego que el lunes las negociaciones no llegaran a buen puerto. El miércoles hubo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde la UTA y la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) no acercaron posturas por la suba de salario de los choferes en el interior.“No vamos a observar paralizados la menor realización de servicios y la precarización de las condiciones laborales que pretenden imponernos, ni la reducción de las fuentes de trabajo, ni perder en condiciones de trabajo y mucho menos permitir que se nos imponga la reducción de sueldos por la demora en acordar en una economía altamente inflacionaria como la que atravesamos”, expresó la UTA en un comunicado.“Las autoridades hacen caso omiso a sus obligaciones en materia de transporte sin tener presente el perjuicio que causan a los nueve millones de pasajeros que trasladamos diariamente por la falta de servicios, ignorando el riesgo que generan para las treinta y cinco mil fuentes de trabajo y los salarios que son el sostén de nuestras familias”, señalaron.El próximo miércoles a las 16 se llevará a cabo una nueva audiencia para intentar conseguir un acuerdo y evitar el paro de colectivos. De no ocurrir, millones de pasajeros no podrán acceder al servicio de transporte.