PAMI entregará anteojos gratis: cómo tramitar el beneficio

Además de su política implementada en los últimos años de otorgamiento de medicamentos gratuitos, PAMI avanza con la gestión de entrega de hasta dos pares de anteojos gratis por año -un par de lentes para ver de cerca y otro de lejos- para sus más de cinco millones afiliados, que la convierten en la más voluminosa de las obras sociales del país.



A su vez, el sitio web oficial de PAMI ofrece un servicio de localización de las ópticas de cada localidad del país en la que se puede realizar la entrega de los anteojos, precisando la ciudad de residencia y el requerimiento específico: anteojos, lentes de contacto u otro sistema de visión, recordó Ahora. ¿Qué documentación se necesita para iniciar el trámite? El trámite de gestión de los anteojos lo puede iniciar la persona afiliada, familiar o apoderado. Para la entrega del elemento, la persona afiliada deberá concurrir a la óptica, para realizar la prueba necesaria.



En ese sentido, se precisarán:



- Documento Nacional de Identidad.

- Credencial de afiliación.

- Orden médica electrónica de un médico o médica especialista en oftalmológica a nombre de la persona afiliada donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta tiene 90 días de validez.

- Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que si la persona afiliada no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado.



La persona afiliada deberá solicitar los elementos ópticos directamente en la óptica, sin tener que concurrir previamente a la agencia. La óptica es de libre elección dentro del territorio nacional.



Una vez realizado el trámite, se podrá seguir en el sitio web oficial de PAMI el estado de la consulta e incluso reclamos en caso de requerirlo. (FM Estación Plus Crespo)