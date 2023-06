Salud impulsa operativos de concientización y vacunación en todo el país

En articulación con la cartera sanitaria porteña y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la cartera sanitaria llevó a cabo ayer un operativo de vacunación en el Barrio Chino del Barrio de Belgrano en el marco del cual completaron su calendario un total de 73 personas, 19 de las cuales se acercaron además a recibir dosis de refuerzo para Covid-19.



De 10 a 17 y bajo el lema “La posta es vacunarse” se trabajó además en la promoción de la vacunación para disminuir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias como la neumonía y la gripe, además del coronavirus.



De este modo se dio inicio a una serie de operativos que tendrán lugar en varias jurisdicciones de Argentina.



En lo que resta de junio los equipos de salud se harán presentes con postas ubicadas en la región Sur y Oeste de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); mientras que en el mes de julio se trasladarán a la provincia de Buenos Aires antes de salir a recorrer otras jurisdicciones del país durante agosto y septiembre.



En las semanas venideras, el cronograma para CABA es el siguiente: viernes 23 de junio en Plaza Vera Peñaloza (San Juan y Piedras) y el jueves 29 en Plaza Santojanni (Avenida Lisandro de la Torre al 1000), en ambos casos con el horario de 10 a 17.



“En el contexto epidemiológico actual, que implica la circulación de virus respiratorios, es importante mantener completos los esquemas de vacunación de Calendario Nacional", incluyendo la vacuna antigripal, antineumocócica, contra la tos convulsa, contra la influenza y contra el coronavirus "según las recomendaciones nacionales”, indicaron a través de un comunicado.



Agregaron que “la vacunación antigripal incorporada al Calendario Nacional de vacunación tiene como objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas de la infección por virus influenza en los grupos poblacionales de alto riesgo para el desarrollo de enfermedad complicada”.



Además, recordaron que deben recibir la vacuna contra la gripe o influenza las personas gestantes en cualquier trimestre (en caso de no haberse vacunado durante el embarazo, la madre debe hacerlo dentro de los 10 días posteriores al parto); niños y niñas de 6 a 24 meses.



También tienen prescripción de vacunación los grupos de riesgo: personas de 2 a 64 años que presenten ciertas condiciones como enfermedades respiratorias y cardíacas; diabéticos; inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica); personas con obesidad pacientes oncohematológicos y trasplantados; o convivientes de enfermos oncohematológicos.



Asimismo, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses; personas con retraso madurativo grave en menores de 18 años; quienes mantienen tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico siendo menores de 18 años; personas con síndromes genéticos; con enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves y convivientes de prematuros, entre otros.



Deben administrarse la vacuna contra el neumococo niños y niñas a los 2, 4 y 12 meses de vida; personas adultas mayores de 65 años, personas de 5 a 64 años inmunodeficientes o con enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, hepáticas, diabetes, entre otras).



En todos estos casos, para recibir la vacuna de manera gratuita sólo deben presentar orden médica (excepto las personas con obesidad, a quienes no se les requiere).



En tanto, contra la Covid-19 deben recibir esquema primario y dosis de refuerzo cada 6 meses personas con alto riesgo de enfermedad grave y complicaciones, es decir personas de 50 años o mayores; personas con inmunocompromiso y personas gestantes.



Por su parte, deberán recibir el esquema primario, una dosis de refuerzo a los seis meses y luego una dosis de refuerzo anual las personas con riesgo intermedio, o sea menores de 50 años con comorbilidades no inmunosupresoras (enfermedades crónicas y obesidad); personal de salud y personal estratégico.



Por último, recibirán un esquema primario completo y un refuerzo anual quienes presentan bajo riesgo, esto es personas menores de 50 años sin comorbilidades.