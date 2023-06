Alivio tras la sequía: mejoraron las reservas hídricas en Entre Ríos

En Entre Ríos quedaron resabios de la gran sequía que afectó a la producción del campo, pero con las últimas lluvias, sumado a las condiciones climáticas, se informó que el nivel de reservas hídricas en Entre Ríos mejoraron en casi toda la provincia.



El informe brindado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, destacó que "durante la última semana, las condiciones del tiempo cambiaron en forma significativa. Este cambio se produjo en base a la llegada de la primera masa de aire que ha sido apoyada por una circulación que le permitió sostenerse sobre el centro norte del país. Previo al cambio de ambiente hubo algo de inestabilidad cambiando del viernes para el sábado. La mezcla del aire frío con la humedad residual, generó una estratificación de la nubosidad en las capas bajas de la atmósfera, lo cual en algunos sectores provocó lloviznas. La mayoría de estos eventos no fueron registrados en los pluviómetros convencionales, se han detectado en las estaciones automáticas, con una medida mínima de 0.2 mm".



A entender de la entidad: "Queda claro que lo destacado para el análisis de esta semana no pasa por las lluvias. El descenso de las temperaturas comenzó a sentirse durante el fin de semana, pero la masa de aire frío se asentó entre lunes y martes, cuando se concretaron las primeras heladas de este trimestre de invierno".



"Como podemos ver, el mapa de reservas muestra el predominio de una condición óptima de humedad, con algún sector donde aún prevalecen los excesos. El ambiente frío y soleado o con escaso nivel de coberturas ha permitido que el oreado de los lotes, lo cual redunda en mejores condiciones para el avance de las tareas de siembra. En el norte provincial, donde llovió menos a finales de mayo, se presenta una rápida transición hacia reservas regulares, algo que se extiende al sur de Corrientes y se consolida como sequía en gran parte del norte de Santa Fe", se añadió.



Finalmente se explicó: "Los pronósticos no presentan precipitaciones de importancia en estos días. Recién a partir de mediados de la semana próxima, se espera una situación de mayor inestabilidad que puede traer de regreso las precipitaciones. Las mismas ya se mantendrían dentro de los valores esperados para el invierno". (Uno)