Artista entrerriano y su pasión por la música chamamecera

En el marco de “Espejo de mi Tierra”, el micro emitido por Elonce, nos adentramos en la ciudad de Federal para seguir explorando sobre el chamamé, esa música que caracteriza a la mencionada localidad entrerriana. En ese sentido, dialogamos con Ernesto Bris Kindernecht, un joven acordeonista.“Empecé a tocar por mi abuelo y algunos artistas que me impusieron mucho, como el caso de Monchito Merlo, entre otros músicos grandes, y eso me llevo a tocar el acordeón desde tan chico”, manifestó.Asimismo, se refirió a la música chamamecera: “A mí me encanta el chamamé, pero puedo escuchar otros géneros como la cumbia y el reggaetón, pero me encantaría que más gente toque un instrumento como el acordeón o la guitarra”.“Lo que pasa es que cuando en el Festival de Federal, toca otro género musical, la gente se enoja y no le gusta, ya que está muy arraigado el chamamé”, expresó.A su vez, comentó sobre otros géneros: “Algunos temas se tocar en teclado como el reggaetón, entre otros estilos, pero en el acordeón se un solo tema que es de Los Palmeras”.Por último, dijo que “me encanta mostrar al mundo y hacer feliz a la gente con un instrumento, eso es lo que quiero transmitir”.