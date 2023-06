Piden ayuda para estudiante al que se le incendió la casa y perdió todo

Juan Pablo Sánchez es estudiante de la Tecnicatura de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná y sufrió un incendio en su vivienda en Santa Fe. Está solicitando ayuda porque perdió todas sus pertenencias.A través de su intérprete, expresó a: “Perdí todo en el incendio, que comenzó en la cocina. Hace dos días, estaba preparando mi desayuno como todos los días. Tengo la cocina conectada a una garrafa. Cuando intenté encenderla para poner la pava para tomar mate, salió la llamarada grande. La situación empeoró y en un segundo comenzó a incendiarse todo”.“Traté de buscar ropa para poder salir y tratar de apagar las llamas, pero era imposible, todo se incendió rápidamente. Tengo dos perros que amo muchísimo. Uno estaba adentro y se escondió, el otro salió. Quería rescatar a mi mascota, entré y la busqué. Cada vez más se iba incendiando todo. Vi que la puerta se estaba por incendiar y no iba a poder salir. Me tapé con lo que pude y logré salir. Nos salvamos los tres, pero perdí todo”, comentó.Indicó que “perdí todo, la notebook, mis herramientas de trabajo, los papeles, los apuntes, mis electrodomésticos, todo. Es un empezar de nuevo, fue un impacto más grande para mí”.“Inicié una campaña para que la gente me pueda ayudar con lo que se pueda. Tengo mi cuenta de mercadopago que es todosxjp o en Santa Fe la dirección a la que se pueden acercar cosas es Espora 2661. También se pueden acercar a la facultad”, agregó.Dijo que “quiero seguir cursando la tecnicatura, ya me falta muy poquito para egresar. Este es el tercer año. Quiero seguir estudiando, tengo que acceder a las mesas de exámenes”.