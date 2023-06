Falleció el niño de 6 años que esperaba una medicación para tratar su enfermedad

Sociedad Desesperado pedido de un padre para conseguir un medicamento para su hijo

Rafael Muñoz, un niño sanjuanino de 6 años murió sin poder recibir la medicación para batallar con su Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP). Debido a trabas burocráticas el laboratorio no llegó a darle a la familia la posibilidad de que su hijo hiciera un tratamiento para que tuviera mejor calidad de vida, más allá de que la enfermedad no tuviera cura.La familia del niño logró que multaran al laboratorio por el retraso, aunque en los últimos días, con el estado de salud de Rafael deteriorándose, sus propios médicos recomendaron que la aplicación del medicamento ni siquiera era conveniente.La familia obtuvo el diagnóstico de “Rafa” cuando el niño tenía un año y medio. La Hipertensión Pulmonar Arterial (HAP) es una enfermedad que afecta la circulación de la sangre entre el corazón y los pulmones y provoca falta de oxígeno en el cuerpo y el deterioro del corazón y otros órganos.Fue en abril de este año que lograron que la Justicia obligara a la farmacéutica Merck Sharp and Dohme (MSD) que le entregara al menor un medicamento que todavía no estaba habilitado en Argentina para su comercialización. Sin embargo, el laboratorio hizo caso omiso y se excusó en que no podían importarlo de Estados Unidos.Con la excepción del caso, y gracias a una fuerte campaña que lanzó su familia, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) había aprobado su ingreso para tratarlo, pero desde el laboratorio no hicieron más que poner trabas hasta que fue demasiado tarde.Finalizando el mes de abril, la Justicia le ordenó a la farmacéutica MSD (Merck Sharp and Dohme) entregarle a Rafael un remedio (Sotatercep) que aún no tiene el aval para su comercialización, pero que ha demostrado resultados positivos para atacar la enfermedad que padecía el pequeño, diagnosticado con hipertensión arterial pulmonar.En el fallo, los magistrados habían planteado una multa diaria si la empresa no acataba la resolución. Pasó un mes de la sentencia y ante la falta de cumplimiento, la Justicia elevó la sanción a 150 mil pesos diarios hasta que el medicamento sea entregado. Todo esto presentado por la familia de Rafa. La compañía se negó a enviar el remedio, indicando que no se encuentra en el país y que no podían importarlo de Estados Unidos, donde se está desarrollando. Aunque, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) aprobó su ingreso.Luego, por la aplicación de la multa y el valor de la sanción, desde la compañía plantearon una idea que desde la Justicia fue rechazada.En la última semana, Rafael comenzó a empeorar y sus médicos recomendaron que darle el remedio sería poco conveniente.