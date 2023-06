Frío, pero no tanto: cómo estará el tiempo durante el fin de semana extra largo

Luego de la primera ola de aire frío intensa que sufrió gran parte del sur de Sudamérica, los valores de temperaturas comienzan a aumentar progresivamente. Esto se espera que se mantenga durante los próximos días, garantizando un fin de semana largo con temperaturas algo más “agradables” en la mayor parte de Argentina.En cuanto a las precipitaciones, estarán prácticamente ausentes de la mayor parte de Argentina a lo largo de la semana. Sólo se podrían observar algunas lluvias y tormentas débiles y aisladas sobre Misiones.El meteorólogo, Alejandro Gómez había adelantado que, por la cobertura nubosa, este viernes “las mínimas no serían tan bajas” y que esta tarde podríamos tener unos “16 o 17 grados”., es decir más que el doble comparado con ayer a la misma hora., dado que el termómetro marcaba 7,7 grados.El especialista estimó que será “un fin de semana con temperaturas más elevadas” en comparación con las jornadas precedentes. HabráEl meteorólogo advirtió enque habrá “”. Esto producirá que haya “mínimas superiores a 10 grados, pero las máximas no ascenderían demasiado: serían cercanas a los 15 grados, por lo que las”.“Como broche final, desde. Quizás el sector norte de la provincia tenga algunas lluvias y tormentas, aunque no serían de magnitud. La inestabilidad podría durar hasta la mañana del jueves”, dijo durante el programa