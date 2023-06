Desde el extranjero y con plataformas online intentaron estafar a vendedores

Rosario 3

Cómo evitar estafas



Usuarios rosarinos de plataformas de compra-venta en internet reportaron esta semana diferentes intentos de estafa provenientes de teléfonos de otros países, que simulan un interés en algún artículo pero sólo buscan obtener, contrario a cualquier lógica comercial, los datos de la tarjeta de crédito del vendedor.De acuerdo a lo informado, vendedores del sitio OLX recibieron mensajes directos por Whatsapp desde un número con prefijo de Ucrania (+380) pero que en perfecto español preguntan si determinado producto ofrecido –basado en algún aviso real– aún está disponible, ya que quieren comprarlo, costeando también el envío.“Vivo lejos de ti, quiero ordenar la entrega a través de OLX, recibes dinero ahora en tu tarjeta, luego un mensajero llega a tu casa y recoge los productos. Yo pago el envío. Estás de acuerdo?”, plantean desde un comienzo.Ante el pedido de más detalles sobre el pago, la respuesta es algo así como: “Realizo un pedido en el sitio web de OLX, recibo un enlace personal que te envío, sigues el enlace y confirmas la información de tu tarjeta e inmediatamente recibes dinero por ello, luego el mensajero te llamará y organizará el envío del paquete”.Al seguirle la corriente, el timador manda un link desde un dominio web que a simple vista parece oficial y por ende, seguro: https://olx.deal-sends.top . Pero que nada tiene que ver con la popular plataforma, si bien conduce a una página con un cuidado diseño que hace parecer que sí.Es más: OLX no dispone, al menos en la Argentina, de un sistema de pagos ni de envíos –como sí lo tienen, por ejemplo, Mercado Libre o Amazon–, sino que las operaciones se realizan mano a mano, sin intermediarios.Y este enlace fraudulento lleva después a otro sitio donde, sin más rodeos, se pide colocar número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad. Es allí donde, si se cae en la trampa bajo esta modalidad de "phishing", se estaría cediendo información sensible que de seguro redundará en problemas.Si bien el caso expuesto se registró en base a una publicación en el citado mercado en línea internacional con sede en Ámsterdam, también se reportaron casos similares con publicaciones en Marketplace, de Facebook, indica el sitioOLX Latinoamérica recomienda a sus usuarios, tanto vendedores como compradores, “tomar ciertos recaudos” para realizar transacciones de forma segura:1 - Asegúrate de realizar la transacción en persona y en lugar seguro. Recomendamos tener especial precaución al concretar transacciones con usuarios que se encuentren fuera del país. Corrobora los datos del comprador antes de enviar el producto.2 - Siempre procura mantener la negociación dentro del canal de mensajería de OLX. Evita otros canales de comunicación como Whatsapp, Skype, Messenger, etc.3 - Nunca envíes información personal como: detalles bancarios, dirección de correo, número de tarjeta de débito o crédito, etc., o cualquier otra dato que pudiera ser utilizado erróneamente.- Pide el adelanto del pago del producto o del valor del envío.- Provee una ubicación distinta a la que aparece en el anuncio.- Dice no poder encontrarse en un lugar público e insiste en el envío del producto.- Ofrece promociones sumamente llamativas, con un precio sospechosamente bajo u ofertas 2x1.- Abonar a través de sistemas de pago como Western Union, Paypal, Moneygram u otros medios de pago electrónicos.- Pagar con moneda extranjera. Te sugerimos que si aceptas esa forma de pago, realices la transacción en un banco o en una casa de cambio para que puedas verificar la autenticidad del dinero.- Pagar con cheques. Te sugerimos que si aceptas dicho medio de pago, corrobores con tu entidad bancaria si el cheque tiene fondos, o esperes el tiempo necesario para la acreditación del mismo, antes de enviar tu producto.- Recibir el producto antes de pagar por él.