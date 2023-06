Noelia Mouzo brilló junto a Ke Personajes: “Fue la mejor experiencia de mi vida”

Sus inicios en el baile y su actualidad

Estar en un escenario junto a las principales estrellas de la música no es un sueño que se cumple todos los días, pero la entrerriana Noelia Mouzo tuvo la posibilidad de transitar lo que define como la mejor experiencia de su vida al estar en el Movistar Arena junto a la banda Ke Personajes.Bailarina desde los cuatro años y profesora de samba en la ciudad de Gualeguaychú, la pasista todavía está impactada por el momento que vivió en el estadio: “. Había muchísima gente y nosotros ahí en el centro. La atención fue maravillosa”.Al mismo tiempo, dio detalles de cómo se integró a la batucada que conmovió a los espectadores en el escenario: “y al final de la canción que ellos habían grabado, que era ‘Disfruto’ de Emanuel, hicimos una batucada porque él necesitaba tiempo específicamente para realizar un cambio de vestuario. Nos dieron la libertad de hacer lo que hacemos en el carnaval”.Al mismo tiempo, resumió lo que significó estar con una banda de renombre nacional: “”.También reveló la preparación que realizó para su performance: “Por mí parte, estoy dando clases de samba todo el año entonces estoy entrenada desde ese lugar. Específicamente, para lo que fue el Movistar Arena, le dediqué mucho tiempo a la parte de improvisación. El tema lo escuchaba todos los días 70 mil veces. Quería estar preparada para poder cantarlo. Lo que tuvo que ver con la parte de la batucada, ensayamos bastante con los chicos de la roda”.Para dar con el inicio de su trayectoria, Mouzo comentó: “En Gualeguaychú comencé en el 2008, fui pasista cuatro veces, no consecutivas, pero en distintas oportunidades y distintas comparsas. También bailé en un carnaval de Chaco y en Río de Janeiro en tres oportunidades”.Hoy se dedica a dar clases en tres institutos diferentes y vía zoom, además de participar en diferentes lugares de la provincia a la cual la invitan a formar a otras bailarinas. Sin embargo, nunca se despegó de sus raíces: “En este momento estoy viviendo en Gualeguaychú. Estoy dando clases todos los viernes”.Para cerrar, la pasista relató: “Justo ahora estoy en la casa de mis padres en Buenos Aires porque estuvo lo del Movistar, aproveché y me quedé a verlos. Ya mañana parto para Gualeguaychú y a mí lo que me pasó con el carnaval fue un amor enorme.. Tengo bastantes alumnos y la verdad me está yendo muy bien”.