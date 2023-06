Operarios temporarios o estacionales podrán seguir recibiendo Tarjeta Alimentar

Foto 1/2 Foto 2/2

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció en la Casa Rosada junto al Secretario de Empleo de la Nación, Leonardo Di Pietro, la firma de la Resolución 1163/23, que permite a las y los trabajadores rurales temporarios o estacionales de la República Argentina, que tengan hijos o hijas hasta 14 años, recibir la prestación Alimentar.



Hasta el momento esa posibilidad se encontraba vedada por la Resolución 1734/21 que modificaba el alcance del programa de seguridad alimentaria para niñas, niños y adolescentes. La nueva Resolución firmada por Tolosa Paz establece que "las y los trabajadores que sean contratados bajo modalidad de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo, conforme lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Nº 26.727 y sus modificatorias, y quienes sean contratados para desarrollar actividades agropecuarias bajo la modalidad establecida en el artículo 96 de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias y aquellos alcanzados por los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, tendrán derecho a acceder a y/o continuar con la percepción de la PRESTACIÓN ALIMENTAR, salvo que sus ingresos y los de su grupo familiar —entendidos aquellos en los términos del artículo 2° del Decreto N° 1667 del 12 de septiembre de 2012— sean superiores a los límites que condicionan el otorgamiento de las asignaciones familiares".



"Esto es una novedad muy importante, no solo porque van a cumplir con el anhelo de que estén registrados y cumplan los derechos laborales, sino fundamentalmente porque vamos a tener la cobertura en el sistema de alimentación de los hijos de esos trabajadores y trabajadoras como el resto de los trabajadores informales que cuentan con esta cobertura", explicó la ministra en la casa de Gobierno.



Y agregó: "es una medida que tiene para nosotros un impacto muy importante, no en términos fiscales, sino en términos del reconocimiento de la actividad más importante a defender desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde el Ministerio de Trabajo, que es no solo cuidar los ingresos de los trabajadores, sino, fundamentalmente garantizar sus derechos".



La medida se origina a partir de un análisis del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, según el cual en los últimos años se produjo un retroceso en la registración laboral de las economías regionales no atribuido a una disminución de la producción agrícola. Además, asociaciones de productores de las economías regionales de diferentes provincias habían manifestado en ámbitos sectoriales su preocupación por la situación.



"Uno de los pilares de nuestra gestión es la generación de Trabajo. Lo hacemos todos los días, a partir de la entrega de máquinas y herramientas a las unidades productivas y los talleres familiares, con el financiamiento de obras de integración socio urbana que emplean a numerosas cooperativas y también con medidas como ésta", finalizó la titular de la cartera social.



Esta resolución alcanza a un universo aproximado de 60 mil trabajadoras y trabajadores registrados por el MTEySS en el año 2022, más todas aquellas personas que a partir de esta medida se incorporen al trabajo rural temporario y estacional.



De esta manera, se eliminan desincentivos para la generación de trabajo temporario registrado y se protegen derechos laborales garantizando la seguridad alimentaria de niñas, niños y adolescentes de las familias de trabajadoras y trabajadores rurales.



En el anuncio estuvo presente también el Secretario de Seguridad Social de la Nación, Luis Goñi.