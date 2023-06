Arzobispo pidió un informe y “preservar a la niña” que vio llorar a la virgen

Sociedad Afirman que una imagen de la Virgen Dolorosa lloró frente a sus fieles

El arzobispo de Santa Fe, Sergio Fenoy, le pidió un informe al párroco de la iglesia San Jerónimo de Coronda, en donde está la Virgen Dolorosa que lloró, para comenzar a aplicar los criterios de análisis sobre este tipo de fenómenos. "Hay que hacer un trabajo de discernimiento", explicó., que lógicamente es lo que se impone por lo menos desde lo oficial de la Iglesia", contó Fenoy. El arzobispo señaló quea la veintena de personas que se encontraban en la parroquia el viernes alrededor de las 22 horas."Estamos ante un menor y ante un hecho asombroso", expresó. "También respetar la experiencia que han tenido estos fieles, una veintena de personas, como un testimonio directo, porque sin duda habrá sido algo muy fuerte, como también la de aquellos que pudieron haber pasado en estos días por la parroquia y se han detenido a rezar", dijo Fenoy.El arzobispo contó que la. "Tenemos algunas normas, son de varios años, desde el '78, que yo nunca las pude aplicar, pero que en este caso voy a tener que hacerlo, porque son muy sencillas", explicó."Lo primero es juzgar el hecho, es decir, lo que sucedió. Para eso tenemos criterios positivos y criterios negativos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son las personas que están implicadas? ¿Hay un mensaje? ¿No hay un mensaje? Ya le pedí justamente al párroco un primer informe escrito, así que he comenzado a dar este primer paso, que es cerciorarme del hecho y hacer una primera valoración", sostuvo Fenoy."Hay que tratar de quitar todo lo que puede ser superstición o vana credulidad, que no haya incluso uno de los criterios negativos es que no haya afán de lucro, es decir, que no se lucre con esta situación", indicó."Después, si el juicio ha sido favorable, la misma autoridad religiosa puede ir permitiendo algunas manifestaciones públicas de culto o de devoción. Digo públicas porque privadamente cualquiera puede ir a rezar, no hace falta ningún permiso ni ninguna autorización. Pero para algo más público sí se requiere una autorización que se da después de esta valoración de los criterios", dijo el arzobispo de Santa Fe.Fenoy dijo que también hay que analizar los frutos de lo ocurrido, es decir, qué le transmitió a los fieles el haber visto llorar a la imagen. "Acá se tiene muy en cuenta los frutos espirituales del fenómeno, más que el fenómeno en sí. Los frutos, lo que deja, lo que da, lo que sucedió. Los frutos significan mayor espíritu de oración, conversión de las personas que van, mayor deseo de servir a los demás, de la caridad, de la unidad. Frutos espirituales en las personas o que han sido afectadas por este fenómeno, por así decir, o de las personas que rezan en el lugar. Son frutos espirituales, no sobre la cosa en sí", explicó. "Si el fruto es la paz, sin duda que hace bien", dijo Fenoy.Y cerró: "Cuando ha pasado un tiempo y se comprueban que esos frutos son buenos, son evangélicos, recién ahí se puede emitir un juicio sobre que ha sido algo sobrenatural o no". (Con información de Aire de Santa Fe)