Alrededor de 483 mil turistas extranjeros ingresaron a la Argentina en mayo

Unos 483 mil turistas extranjeros ingresaron a la Argentina en mayo, 4% más que en los niveles prepandemia, y convirtieron al país en uno de los pocos de la región en recuperar los niveles de visitantes previos a la crisis del coronavirus.



Según el Ministerio de Turismo y Deportes, los turistas extranjeros gastaron US$ 293 millones en mayo -cifra que también supera los registros de 2019- y, en lo que va de 2023, ingresaron más de 3.150.000 turistas que hicieron consumos por US$ 2.300 millones.



El ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, se reunieron hoy para analizar estos datos y los de abril, cuando el ingreso de turistas extranjeros fue récord histórico para ese mes, con 619 mil viajeros que ingresaron al país (+5% respecto del mismo mes de 2019) y dejaron un superávit turístico -la diferencia entre los viajes de turistas no residentes a la Argentina y los viajes de turistas residentes argentinos hacia el exterior- de 88 mil viajes.



"Es la primera vez que hay superávit en abril después de nueve años", aseguró el Ministerio de Economía en un comunicado.



Según datos oficiales, el ingreso de turistas de Chile, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y México es el que más creció en los últimos meses y, para los tres meses de invierno, se proyecta el ingreso de más de 1,5 millones de visitantes del extranjero.



En concreto, los principales orígenes del turismo receptivo son: Chile, 21,8%; Uruguay, 16,8%; Brasil, 15,4%; Estados Unidos, 10%; Paraguay, 7,3%; Bolivia, 3,5%; España, 3%; Francia, 2,1%; Perú, 2,1%; Alemania, 1,8%; Reino Unido, 1,8%; Colombia, 1,8%; Italia, 1,6%; Canadá, 1,5%; y México: 1,3%.



La llegada masiva de visitantes y la dinámica del turismo interno permitieron que el sector hotelero-gastronómico liderara en marzo el crecimiento en puestos de trabajo registrados, con un incremento interanual del 16,7%, alcanzando el máximo de la serie histórica en el nivel de empleo formal privado, según datos del Ministerio de Trabajo.



En los primeros cinco meses del año el ingreso de los turistas fue 49% por vía terrestre, 35% por vía aérea y 16% restante por vía fluvial/marítima.



Los principales pasos fronterizos fueron: Ezeiza, 21,4%; Aeroparque, 10%; Puerto de Buenos Aires, 9,1%; Puente Internacional Tancredo Neves, 6,5%; Paso Gualeguaychú-Fray Bentos, 6,1%; y Paso Cristo Redentor, 5,5%.



Uno de los factores que ayudaron a la campaña récord fue la promoción de Aerolíneas Argentinas para visitantes extranjeros, con la que vendió más de 90 mil tickets a turistas para estimular el turismo receptivo desde febrero, durante la temporada baja de otoño.



La estrategia se focalizó en los vuelos regionales para luego ampliarse a Europa y Estados Unidos, lo que implicó un importante cambio en el perfil de la red internacional, incrementándose de manera exponencial el perfil receptivo de los vuelos de la compañía.



El 25% de los pasajeros tienen como punto de origen San Pablo, seguidos de Santiago de Chile (18%), Rio de Janeiro (11%), Madrid (10%) y Porto Alegre (5%); mientras que los destinos más elegidos fueron Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, Ushuaia, Córdoba, El Calafate, Salta, Iguazú, Rosario y Mar del Plata.