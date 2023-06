Ola de frío polar: murió un hombre en situación de calle en Buenos Aires

Sociedad Mapa detalla las regiones de Argentina que tendrán más lluvias en próximos meses

En medio de la ola de frío que se registraba en la mayor parte del país, un hombre en situación de calle murió un hombre en el barrio porteño de Villa Crespo.Los primeros indicios señalan que la persona, identificada como Héctor, no fue víctima de un ataque violento y la causa de muerte estaría relacionada al frío de los últimos días donde las mínimas en Capital Federal fueron de dos grados.En el parte oficial se informa que efectivos de la Comisaría Vecinal 15B llegaron a la calle Leopoldo Marechal al 1300 tras la denuncia de vecinos de que una persona "no respondía los llamados".Ante este escenario, la Fiscalía Nacional, Criminal y Correccional N° 42, a cargo del fiscal Carlos Arturo Velarde, intervino en el caso y solicitó que se le realice una autopsia a la víctima.Mónica De Russis, titular de la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, informó que el hombre andaba por la zona del Parque Centenario y que tenía entre 35 y 40 años."Desde la semana pasada estaba con fiebre y no se sentía bien, era alguien muy joven pero todavía no sabemos exactamente qué le pasó", remarcó.