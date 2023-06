Cuál fue el aumento salarial por el cual UTA levantó el paro en el AMBA

Los aumentos salariales para el AMBA



El comunicado de la UTA



Ministerios de Trabajo y Transporte otorgan el aumento en el AMBA. Paro por 24 horas en el Interior del País. — utaargentina (@utaargentina) June 13, 2023

Al filo de la medianoche del lunes, el Gobierno logró evitar el paro de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, pero no así en el interior del país, donde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó la medida de fuerza por 24 horas en las provincias al no recibir los aumentos salariales reclamados.El Ministerio de Trabajo había resuelto extender la conciliación obligatoria cinco días para esos distritos, pero el sindicato igualmente confirmó el cese de tareas. En cambio, Trabajo y la cartera de Transporte elevaron los subsidios para cubrir el aumento salarial en el AMBA, con lo cual la UTA dio de baja el paro y garantizó la prestación del servicio.Los aumentos salariales concedidos, que finalmente la UTA aceptó, fueron algo menores a los solicitados.La UTA, antes de esa propuesta, buscaba elevar el salario básico de manera escalonada a 348.800 pesos en julio, 380.192 pesos en agosto y 414.409 pesos en septiembre. Además, reclamaba una suma no remunerativa por única vez de 32.000 pesos, que fue concedida.Frente a la disposición del Gobierno que resolvió el conflicto en el AMBA, la UTA emitió un comunicado:"En atención al dictado de la Resolución Conjunta por los Ministros de Trabajo y Transporte de la Nación, que han otorgado los incrementos salariales pedidos únicamente para los trabajadores del Area Metropolitana de Buenos Aires, se ha resuelto el levantamiento de la medida de acción gremial en el AMBA", indicó.La resolución de esas carteras intimó a "dejar sin efecto en forma inmediata las medidas de acción directa que afecten los servicios públicos urbanos y suburbanos", lo cual la UTA aceptó.En cambio, el comunicado del sindicato marcó diferencias con la situación en el resto del país. "Bajo la premisa 'igual remuneración por igual tarea', para la UTA todos los trabajadores son iguales, con lo que únicamente se procederá a dejar sin efecto la medida de acción gremial en aquellas provincias en que se cumplimente con el incremento salarial proporcional, en los mismos términos y en las mismas condiciones que las resueltas para el AMBA".Es decir, la UTA trasladó también la presión a los gobiernos provinciales para que aumenten los subsidios para costear los incrementos salariales. "Exhortamos a los responsables del Transporte en las Provincias y el Estado Nacional, que se hagan cargo del perjuicio que les causarán con su displicente proceder, por el perjuicio que generará hacia los usuarios de nuestros servicios, la negativa a pagar el aumento salarial en el interior del país", advirtieron. (Página 12)