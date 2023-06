A dos años de la desaparición de Belén Lucero, piden que continúe su búsqueda

Familiares de la niña Guadalupe Belén Lucero realizaron un "semaforazo" en la ciudad de San Luis, para pedir que continúe su búsqueda, mientras que el miércoles harán una marcha central, al cumplirse dos años de su desaparición, ocurrida cuando jugaba en la puerta de su casa en un barrio de la capital puntana.Durante esta mañana y la tarde, familiares y personas cercanas a Guadalupe se apostaron sobre una avenida de la capital puntana y, cuando el semáforo se ponía en rojo, exhibían carteles a los autos con el nombre y la foto de la menor, pidiendo por su búsqueda.Estas acciones forman parte de una serie de actividades que culminarán este miércoles, con una marcha, al cumplirse dos años de la desaparición de la niña, cuando jugaba con sus primos en la puerta de su casa, en el barrio 554 Viviendas de la capital puntana.Durante el miércoles. se realizará un “Twitazzo” a partir de las 11 de la mañana con el hashtag #2AÑOSSINGUADA con el objetivo de viralizar el reclamo, que continuará a las 17, con la marcha que partirá desde el Centro Cultural La Vía de la ciudad de San Luis, bajo la consigna, “¿Dónde está Guadalupe?”; “viva se la llevaron, vita la queremos”; y “el Estado es responsable”.Después de recorrer el microcentro puntano, la concentración final está prevista en la esquina del Correo Argentino, donde se escuchara música y poesías referidas a Guadalupe.Ese mismo día, pero a las 16, en la Villa de Merlo habrá una concentración, semaforazo e intervención artística en la fuente de un casino, ubicado en avenida del Sol y Eva Duarte. Actividades similares habrá en la ciudad de Villa Mercedes.La familia de la menor invitó a toda la ciudadanía a participar y seguir apoyando la lucha para que la búsqueda continúe y se puedan obtener pistas certeras sobre su desaparición, ya que hasta el momento no se cuenta con información clara y la Justicia no ha mostrado avances significativos.Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021 cuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, junto a sus primos.La niña, que tenía cinco años en ese momento, es de tez trigueña, al momento de su desaparición tenía el cabello lacio, por debajo de los hombros, y tiene un lunar en la mejilla izquierda.Durante los primeros meses de la desaparición se desarrollaron 180 líneas de investigación en varias partes del país, se llevaron adelante más de 400 allanamientos y se secuestraron y peritaron un centenar de teléfonos celulares, pero aún no se logró dar con el paradero de la menor.Las autoridades pidieron que cualquier información debe comunicarse al 911.