Paro de colectivos: se realiza la reunión decisiva para confirmar o no la medida

Paro en todo el país

Qué servicios podrían afectarse

Representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de las empresas de transporte de colectivos mantienen una reunión clave para evitar el paro nacional anunciado por el gremio para este martes 13 de junio desde las 0 horas.En caso de que no se llegue a un acuerdo en la reunión no funcionará ninguna línea de las que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las líneas de media y larga distancia en todo el país.La conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo vence este lunes a las 12 de junio a las 23:59.A través de un comunicado de prensa emitido el jueves pasado, la UTA manifestó que “de no acordarse los salarios para el personal representado para la próxima audiencia del día lunes, ratificamos un paro por 24 horas en empresas de corta y media distancia de todo el país, desde las 00 horas del día martes 13 del corriente mes”.Asimismo, advirtieron que, si las empresas mantienen la postura de “negar la posibilidad de un aumento salarial”, la medida de fuerza se llevará a cabo en todo el país.“La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte”, indica el comunicado que emitió la UTA.Esta medida afecta a “diez millones de usuarios diarios del AMBA y nueve millones en el interior del país, por lo que será la exclusiva responsabilidad del sector empresario, de las máximas autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, de los responsables del Transporte en las Provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la falta del acuerdo salarial”, enfatizó el sindicato.